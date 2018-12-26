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Не пускали за стіл: батько-рецидивіст зарізав сина через настоянку глоду

STYLERПодії    26.12.2018 - 16:38
Не пускали за стіл: батько-рецидивіст зарізав сина через настоянку глоду
Фото: колаж РБК-Україна

Раніше пенсіонер був судимий за нанесення тяжких ушкоджень, що спричинили смерть

У Запорізькій області пенсіонер зарізав свого сина після п'яної сварки. 65-річний чоловік визнав свою провину, повідомляє місцеве видання verge.zp.ua.

Орджонікідзевський районний суд засудив його до дев'яти років позбавлення волі. Саме ж вбивство сталося у грудні 2016 року.

Зазначається, що до правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла про злочин. Вона перебувала в квартирі свого 39-річного співмешканця та його батька. Також в компанії з ними був приятель загиблого, вони вживали спиртні напої на кухні. При цьому періодично жінка приносила пенсіонеру, який знаходився в кімнаті, настоянку глоду. За стіл його не пускали, і літній господар будинку був розгніваний.

Коли жінка і приятель її співмешканця відправилися спати, в кухні вибухнув скандал - у п'яних родичів виникла сварка, яка закінчилася вбивством - батько завдав своєму синові дві смертельні рани кухонним ножем. За словами сусідів, вони чули гучні чоловічі крики з матюками та образами, серед яких звучали слова "глід", "западло", "поняття".

Додамо, що настоянка глоду вважається одним з найпопулярніших напоїв у алкоголіків.

Обидва вони раніше були судимі. Батька притягували до відповідальності за нанесення тяжких ушкоджень, що спричинили смерть.

Як повідомлялося раніше, в Миколаєві 94-річну жінку жорстоко вбив чоловік заради дози наркотиків.

Також ми писали, що в Херсоні молодий чоловік вбив пенсіонера, а його тіло сховав у дивані.

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