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Убил и спрятал в диване: подробности жуткого преступления в Херсоне

STYLERПроисшествия    05.12.2018 - 17:11
Убил и спрятал в диване: подробности жуткого преступления в Херсоне
Коллаж РБК-Украина

Труп пожилого мужчины пролежал в диване несколько дней

В Херсоне молодой человек убил пенсионера, а его тело спрятал в диване. Об этом сообщает издание "Херсон Онлайн".

33-летний житель Херсона задушил своего тестя, а потом замотал тело в полиэтиленовую пленку и спрятал в диване, где его обнаружила дочь погибшего. Она обратилась в Днепровское отделение полиции города Херсона и сообщила, что нашла тело своего мертвого отца.

Полицейские, которые прибыли на вызов, разложили диван и нашли там тело 63-летнего мужчины, которое было замотано в пленку. Во время осмотра тела погибшего были обнаружены следы удушения.

В ходе расследования было установлено, что сожитель дочери поругался с тестем и набросился на него с кулаками, а потом начал душить его ремнем. Когда мужчина перестал дышать, он завернул его в пленку и засунул в отсек складного дивана. Тело погибшего пролежало в мебели несколько дней.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят необходимые экспертизы.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Было открыто уголовное производстве по части 1, статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Если вина преступника будет доказана, то ему грозит наказание в виде содержания в тюрьме сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Бердянске банды подростков нападают на бездомных.

А также мы рассказывали о том, что в Николаеве женщина "случайно" зарезала своего новорожденного сына.

Видео: РБК-Украина

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