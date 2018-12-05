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Убив і сховав у дивані: подробиці жахливого злочину в Херсоні

STYLERПодії    05.12.2018 - 17:11
Убив і сховав у дивані: подробиці жахливого злочину в Херсоні
Колаж РБК-Україна

Труп літнього чоловіка пролежав у дивані кілька днів

У Херсоні молодий чоловік вбив пенсіонера, а його тіло сховав в дивані. Про це повідомляє видання "Херсон Онлайн".

33-річний житель Херсона задушив свого тестя, а потім замотав тіло в поліетиленову плівку і сховав у дивані, де його знайшла дочка загиблого. Вона звернулася в Дніпровське відділення поліції міста Херсона і повідомила, що знайшла тіло свого мертвого батька.

Поліцейські, які прибули на виклик, розклали диван і знайшли там тіло 63-річного чоловіка, яке було замотане в плівку. Під час огляду тіла загиблого були виявлені сліди задушення.

У ході розслідування було встановлено, що співмешканець дочки полаявся з тестем і накинувся на нього з кулаками, а потім почав душити його ременем. Коли чоловік перестав дихати, він загорнув його в плівку і засунув у відсік складного дивана. Тіло загиблого пролежало в меблях кілька днів.

На даний момент співробітники правоохоронних органів встановлюють всі обставини події та проводять необхідні експертизи.

Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство").

Якщо вина злочинця буде доведена, то йому загрожує покарання у вигляді тримання у в'язниці терміном від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Бердянську банди підлітків нападають на бездомних.

А також ми розповідали про те, що у Миколаєві жінка "випадково" зарізала свого новонародженого сина.

Відео: РБК-Україна

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