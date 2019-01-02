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Массовое убийство в Виннице: появились новые детали (видео)

STYLERПроисшествия    02.01.2019 - 07:02

Видео: YouTube / ТСН

Подозреваемый в резонансном массовом убийстве в Виннице, которое произошло накануне Нового 2019 года, имел другую семью на стороне. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что теперь следствие разбирается, могло ли это стать мотивом для 30-летнего мужчины совершить жуткое преступление - забить молотком свою мать, жену и двух детей  - 8-летнего сына и 3-летнюю дочь (девочка умерла уже в реанимации).

 

Фото: скриншот

Напомним, что глава семейства сам позвонил в скорую и сообщил об обнаружении в квартире погибших. Прибывшие по месту вызова полицейские там его и задержали. Как сообщила пресс-секретарь полиции области Анна Олейник, мужчина был трезв.  

В настоящее время ему назначили психологическую экспертизу.

По словам соседей, подозреваемый глава семейства работал программистом. Его жена была домохозяйка. В их четырехкомнатной двухэтажной квартире скандалы не случались - семья жила спокойно и не бедствовала. 

Председатель ОСМД Валентина Клецко рассказала, что мужчина был активным и никогда не отказывал в помощи по дому.

Массовое убийство в Виннице: появились новые детали (видео)Скриншот

"Хорошая семья, молодая семья, для нас это горе", - добавила она.

Если вину мужчины докажут, за массовое убийство ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Массовое убийство в Виннице: появились новые детали (видео)

Скриншот

Как сообщалось ранее, заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил о совершении 8 убийств в разных областях Украины в течение праздничных новогодних суток.

Также мы писали о том, что в Запорожье жестоко избили лидера организации "АвтоЕвроСила" за замечание по поводу использования пиротехники. 

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