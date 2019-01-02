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Масове вбивство у Вінниці: з'явилися нові деталі (відео)

STYLERПодії    02.01.2019 - 07:02

Відео: YouTube / ТСН

Підозрюваний у резонансному масовому вбивстві у Вінниці, яке сталося напередодні Нового 2019 року, мав іншу сім'ю на стороні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що тепер слідство розбирається, чи могло це стати мотивом для 30-річного чоловіка вчинити страшний злочин - забити молотком свою матір, дружину і двох дітей - 8-річного сина та 3-річну дочку (дівчинка померла вже в реанімації).

 

Фото: скріншот

Нагадаємо, що глава сімейства сам подзвонив у швидку і повідомив про виявлення в квартирі загиблих. Поліцейські, які прибули за місцем виклику, там його і затримали. Як повідомила прес-секретарка поліції області Ганна Олійник, чоловік був тверезий.

В даний час йому призначили психологічну експертизу.

За словами сусідів, підозрюваний глава сімейства працював програмістом. Його дружина була домогосподаркою. В їх чотирикімнатній двоповерховій квартирі скандали не траплялися - сім'я жила спокійно і не бідувала.

Голова ОСББ Валентина Клецко розповіла, що чоловік був активним і ніколи не відмовляв у допомозі по дому.

Масове вбивство у Вінниці: з'явилися нові деталі (відео)

Масове вбивство у Вінниці: з'явилися нові деталі (відео)Скріншот

"Хороша сім'я, молода сім'я, для нас це горе", - додала вона.

Якщо провину чоловіка доведуть, за масове вбивство йому загрожує довічне тюремне ув'язнення.

Масове вбивство у Вінниці: з'явилися нові деталі (відео)

Скріншот

Як повідомлялося раніше, заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив про скоєння 8 вбивств в різних областях України протягом святкових новорічних доби.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі жорстоко побили лідера організації "АвтоЄвроСила" за зауваження з приводу використання піротехніки.

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