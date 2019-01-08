Убийство турецких студенток в Харькове происходило в онлайн режиме

Фото: коллаж РБК-Украина

Убийца сознался в преступлении после дачи показаний свидетеля из Германии

Подозреваемый в убийстве двух турецких студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан признался в содеянном. Бывший парень одной из жертв дал показания и рассказал, что в момент убийства он был на связи с девушкой по скайпу, говорится в сообщении турецкого издания Haberdesondurum.

Отмечается, что только после этого преступник признал вину.

Молодой человек из Германии обратился к местной полиции и рассказал, что был другом 20-летней студентки Букет Йилдыз и что стал свидетелем убийства. Он узнал про ее смерть в новостях и решил дать показания.

Букет Йилдыз (фото: facebook.com)

Как рассказал свидетель, во время общения в интернете с Букет во время разговора у нее в квартире раздался звонок в дверь. Он попросил не закрывать чат. Девушка подошла к двери и открыла ее. После этого свидетель услышал сначала звуки короткого разговора, а затем раздались крики.

"Были также звуки борьбы", - отметил он.

Также отмечается, что друг погибшей видел по скайпу, как убийца подошел к компьютеру и выключил его.

Прокурор, проводивший расследование, зачитал это свидетельское свидетельство Цокмезу, который отрицал убийства. После этого тот и признал себя виновным.

Преступник поссорился с Букет еще в Турции, и затем отправился в Украину, чтобы убить девушку. Он решил перерезать ей горлою Также он убил другую девушку - Зейнеп Хусюнбей, которая также была студенткой второго курса медфакультета ХНУ им. Каразина.

Зейнеп Хюснюбеи (фото: facebook.com)

После этого убийца вернулся в Турцию.

Мужчина пришел на могилу своего отца и написал записку.

Как сообщалось ранее, по словам студента из Турции, который учится в Харькове, преступнику осталось жить недолго, поскольку в турецких тюрьмах сокарменики лишают жизни тех, кто убивает женщин и детей.

Напомним, суд Турции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве двух студенток в Харькове.