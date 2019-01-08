Вбивство турецьких студенток в Харкові відбувалося в онлайн режимі

Фото: колаж РБК-Україна

Вбивця зізнався у злочині після дачі показань свідка з Німеччини

Підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан зізнався у скоєному. Колишній хлопець однієї з жертв дав свідчення і розповів, що в момент вбивства він був на зв'язку з дівчиною по скайпу, йдеться в повідомленні турецького видання Haberdesondurum.

Зазначається, що тільки після цього злочинець визнав провину.

Молодий чоловік з Німеччини звернувся до місцевої поліції і розповів, що був другом 20-річної студентки Букет Йилдыз і що став свідком вбивства. Він дізнався про її смерть у новинах і вирішив дати свідчення.

Букет Йилдыз (фото: facebook.com)

Як розповів свідок, під час спілкування в інтернеті з Букет під час розмови у неї в квартирі пролунав дзвінок у двері. Він попросив не закривати чат. Дівчина підійшла до дверей і відкрила її. Після цього свідок почув спочатку звуки короткої розмови, а потім пролунали крики.

"Були також звуки боротьби", - зазначив він.

Також зазначається, що друг загиблої бачив по скайпу, як вбивця підійшов до комп'ютера і вимкнув його.

Прокурор, який проводив розслідування, зачитав це показання свідоцтво Цокмезу, який заперечував вбивства. Після цього той і визнав себе винним.

Злочинець посварився з Букет ще у Туреччини, і потім вирушив до України, щоб вбити дівчину. Він вирішив перерізати їй горлою Також він вбив іншу дівчину - Зейнеп Хусюнбей, яка також була студенткою другого курсу медфакультету ХНУ ім. Каразіна.

Зейнеп Хюснюбеи (фото: facebook.com)

Після цього вбивця повернувся до Туреччини.

Чоловік прийшов на могилу свого батька і написав записку.

Як повідомлялося раніше, за словами студента з Туреччини, який навчається в Харкові, злочинцеві залишилося жити недовго, оскільки у турецьких в'язницях сокарменики позбавляють життя тих, хто вбиває жінок і дітей.

Нагадаємо, суд Туреччини обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваному у вбивстві двох студенток у Харкові.