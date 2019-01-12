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Заважала спати: чоловік жорстоко розправився з п'ятимісячною дочкою

STYLERПодії    12.01.2019 - 16:10
Заважала спати: чоловік жорстоко розправився з п'ятимісячною дочкою
Колаж РБК-Україна

Повідомляється, що лікарі намагалися врятувати немовля

У п'ятницю, 11 січня в поліцію близько 12 години дня надійшла заява про те, що Служба екстреної медичної допомоги доставила в лікарню дитину без ознак життя. Вже 12 січня експерти визначили причину смерті — важкі травми головного мозку. Як з'ясували оперативники, п'ятимісячна дівчинка отримала їх від свого вітчима, так як заважала йому спати. Про це повідомляється в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Як повідомляється, дівчинка померла від отриманих травм, завданих вітчимом. 26-річного жителя Рожнятівського району, який був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, за даними правоохоронців, не влаштовував плач дитини і побоями він намагався її "провчити". Дитина отримала тілесні ушкодження, які привели згодом до її смерті, близько 3:00 ночі.

За словами матері дівчинки, медиків викликали після того, як дитині вранці стало погано і самопочуття дитини різко погіршилося. Лікарі намагалися врятувати немовля, проте їх зусилля були марними.

Горе-вітчима роздратував плач молодшої дитини його 24-річної співмешканки, яка з цим немовлям та ще однією 3-річною донькою восени переїхала до нього із Закарпаття. Чоловік підійшов до візка, де лежало дитя, і кілька разів ударив маленьку дівчинку по голові. За висновком медиків, дитина загинула від отриманих травм головного мозку.

Заважала спати: чоловік жорстоко розправився з п'ятимісячною дочкою

26-річний підозрюваний у вбивстві доньки (фото: if.npu.gov.ua)

В поліції повідомляється, що зараз вирішується питання про оголошення йому підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, що раніше знайомі висунули свою версію вбивства сім'ї у Вінниці.

Раніше повідомлялося, що в Одесі няня била дитину, поліція розслідує справу.

Також STYLER писав, що у Києві мати жорстоко вбила свою доньку і втекла.

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