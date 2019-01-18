Втопила сина: резонансна справа отримала несподівану розв'язку

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Горе-мати виховує чотирьох дітей

Жительку села Писарівка Ямпільського району Вінницької області Юлію Вишгу, яка торік вбила свого новонародженого сина, засудили до року в'язниці. Суд визнав її винною у злочині та призначив мінімальне покарання, передає місцевий ресурс "33 канал".

Зазначимо, що прокуратура просила для горе-матері три роки позбавлення волі.

Тепер жінка, у якої четверо дітей, може звернутися до Вінницького апеляційного суду, щоб оскаржити вирок.

Односельці Юлії вважають, що покарання для матері, яка позбавила життя власну дитину, має бути більшим.

Нагадаємо, що про трагедію стало відомо після страшної знахідки жителя села Писарівка Олександра, який на гілці у водоймі помітив мертве немовля. Правоохоронці виявили на місці НС пуповину з плацентою.

Спочатку поліція допитала місцевих 18-річних дівчат, а потім підозра впала на 36-річну Юлію Вишгу, яка раніше хвалилася сусідам про свою вагітність. У результаті жінка зізналася.

Вона розповіла, що "нагуляла дитину в той час, як мій співмешканець був на службі в АТО".

"Того дня пішла до річки Русава поплакати про свою сумну долю. Але так вийшло, що стала на березі народжувати. Хлопчик не дихав. Я поклала його біля річки і пішла в будинок, тому що злякалася", - сказала Вишга.

Вона припустила, що через дощ труп сина скотився вниз. Також жінка наголосила, що не хотіла вбивати немовля: "На облік в лікарню не ставала, однак планувала народжувати і виховувати дитину".

Як з'ясували лікарі, хлопчик народився здоровим, важив 3,5 кг. Його смерть настала внаслідок механічної асфіксії від закриття дихальних шляхів стороннім тілом. Судмедексперти заявили, що на момент народження дитина була жива.

До 28 наября 2018-го Юлія перебувала під домашнім арештом. За злочин їй загрожувало до 5 років.

28 грудня в Ямпільському райсуді багатодітна мати свою провину визнала і щиро розкаялася у скоєному. Жінка просила не позбавляти її волі і не розлучати з дітьми, яких виховує сама.

Як повідомлялося раніше, жінку, яка втопила своїх дітей 28 жовтня у озері у Дарницькому районі в Києві - 36-річну виховательку дитячого садка Катерину Бабкіну - за рекомендацією психіатрів помістили в медзаклад закритого режиму.

Також ми писали про те, що в минулому році в Чернівецькій області горе-мати втопила новонародженого сина в річці.

Нагадаємо, 11 січня в Івано-Франківській області чоловік жорстоко розправився з п'ятимісячною дочкою.