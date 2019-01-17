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В Харьковской области ссора между свекровью и невесткой закончилась расправой

STYLERПроисшествия    17.01.2019 - 11:59
В Харьковской области ссора между свекровью и невесткой закончилась расправой
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Свекровь решила покончить с "любимой" невесткой

Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Бугаевка Волчанского района - 70-летняя свекровь, находясь в состоянии алкогольного опьянения набросилась с ножом на свою 35-летнюю невестку. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Потерпевшую с проникающим ранением живота госпитализировали в больницу.

В Харьковской области ссора между свекровью и невесткой закончилась расправой

Фото с места события: hk.npu.gov.ua/

С места происшествия правоохранители изъяли кухонный нож, одежду и снег с наслоением вещества бурого цвета.

Теперь "любящей" свекрови светит от 7 до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 "покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской области ссора между свекровью и невесткой закончилась расправой

Фото с места события: hk.npu.gov.ru/

Кстати, недавно подобные семейные разборки закончились смертью отца от рук дочери.

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