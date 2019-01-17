У Харківській області сварка між свекрухою та невісткою закінчилася розправою

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Свекруха вирішила покінчити з "улюбленою" невісткою

Надзвичайна подія трапилася в селищі Бугаївка Вовчанського району - 70-річна свекруха, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння накинулась ножем на свою 35-річну невістку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Потерпілу з проникаючим пораненням живота госпіталізували до лікарні.

Фото з місця події: hk.npu.gov.ua/

З місця події правоохоронці вилучили кухонний ніж, одяг та сніг з нашаруванням речовини бурого кольору.

Тепер "люблячій" свекрусі світить від 7 до 15 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 "замах на вбивство" Кримінального кодексу України.

Фото з місця події: hk.npu.gov.ua/

До речі, нещодавно подібні сімейні розбірки закінчилися смертю батька від рук дочки.

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