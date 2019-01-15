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"Така собі склянка води в старості": у Київській області донька зарізала батька

STYLERПодії    15.01.2019 - 11:57
"Така собі склянка води в старості": у Київській області донька зарізала батька
Колаж РБК-Україна

У жінки залишилося троє маленьких дітей

У селі Руда Сквирського району Київської області сталася чергова трагедія через "оковиту". Донька зарізала кухонним ножем батька після спільного розпиття спиртних напоїв. Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Київській області.

47-річний чоловік помер що до прибуття бригади "швидкої". Медики одразу ж зв'язалися з поліцією, яка й оголосила підозру доньці загиблого.

Кухонний ніж, як речовий доказ, працівники швидкої допомоги в поліетиленовому пакеті передали поліцейським, оскільки донька загиблого намагалася його сховати.

Правоохоронці встановили, що ввечері за столом розпивали спиртні напої батько, донька та її колишній співмешканець. Коли ж гість пішов додому, між рідними розгорілась чергова сварка, під час якої 28-річна молода жінка схопила кухонний ніж зі столу і вдарила ним у груди свого батька.

&quot;Така собі склянка води в старості&quot;: у Київській області донька зарізала батька

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Працівники поліції затримали зловмисницю на місці. Під час медичного освідчування встановлено, що вміст алкоголю у крові жінки становив 2,1 проміле.

Наразі за фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "умисне вбивство".

Також повідомляється, що вдома у жінки залишилося троє малолітніх дітей, за якими доглядатиме бабуся.

Користувачі мережі відреагували на інцидент кометарями, в яких обурилися подібним випадком.

"Навіщо такі тварини розмножуються?", - написав Йован Простовській .

"Ну, така собі "склянка води в старості...", - підсумував Konstantin Shevchenko.

&quot;Така собі склянка води в старості&quot;: у Київській області донька зарізала батька

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ/)

До речі, нещодавно в Івано-Франківській області син розправився з матір'ю, а потім вчинив суїцид.

Нагадаємо, психологи пояснили ймовірні причини розправи над власною родиною, яку вчинив Анатолій Малець у Вінниці.

Також ми повідомляли про те, що в мережі розгорівся скандал через випуск під заставу екс-боксера Очеретяного, який підозрюється у вбивстві співробітника УДО.

Суд арештував обвинувачуваного у вбивстві мера Гданська на 3 місяці Суд у справі Крисіна вп'яте не зміг заслухати обвинувальний акт
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