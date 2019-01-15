"Така собі склянка води в старості": у Київській області донька зарізала батька

У жінки залишилося троє маленьких дітей
У селі Руда Сквирського району Київської області сталася чергова трагедія через "оковиту". Донька зарізала кухонним ножем батька після спільного розпиття спиртних напоїв. Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Київській області.
47-річний чоловік помер що до прибуття бригади "швидкої". Медики одразу ж зв'язалися з поліцією, яка й оголосила підозру доньці загиблого.
Кухонний ніж, як речовий доказ, працівники швидкої допомоги в поліетиленовому пакеті передали поліцейським, оскільки донька загиблого намагалася його сховати.
Правоохоронці встановили, що ввечері за столом розпивали спиртні напої батько, донька та її колишній співмешканець. Коли ж гість пішов додому, між рідними розгорілась чергова сварка, під час якої 28-річна молода жінка схопила кухонний ніж зі столу і вдарила ним у груди свого батька.
Ілюстративне фото: РБК-Україна
Працівники поліції затримали зловмисницю на місці. Під час медичного освідчування встановлено, що вміст алкоголю у крові жінки становив 2,1 проміле.
Наразі за фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "умисне вбивство".
Також повідомляється, що вдома у жінки залишилося троє малолітніх дітей, за якими доглядатиме бабуся.
Користувачі мережі відреагували на інцидент кометарями, в яких обурилися подібним випадком.
"Навіщо такі тварини розмножуються?", - написав Йован Простовській .
"Ну, така собі "склянка води в старості...", - підсумував Konstantin Shevchenko.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ/)
До речі, нещодавно в Івано-Франківській області син розправився з матір'ю, а потім вчинив суїцид.
Нагадаємо, психологи пояснили ймовірні причини розправи над власною родиною, яку вчинив Анатолій Малець у Вінниці.
Також ми повідомляли про те, що в мережі розгорівся скандал через випуск під заставу екс-боксера Очеретяного, який підозрюється у вбивстві співробітника УДО.