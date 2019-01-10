В сети скандал из-за выхода под залог боксера Очеретяного

Коллаж РБК-Украина

Мнения пользователей сети разделились

Боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО Василия Хмелюка, отпустили под залог в 600 тысяч гривен. Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Также стало известно, что на Очеретяного надели электронный браслет.

В сети разгорелся нешуточный скандал. У пользователей очень много вопросов по поводу того, где боксер мог достать такую сумму.

Кое-кто, ссылаясь на инсайдерскую информацию, даже утверждает, что Василий Хмелюк был пьян и упав, захлебнулся собственной рвотой.

Споры ведутся и относительно того, по какой статье нужно судить подозреваемого - "убийство по неосторожности" или "умышленное убийство".

Некоторые оправдывают действия Очеретяного, списывая все на самозащиту. Но многие все же утверждают, что ни о какой самозащите не может идти речи.

"Если бы троица из машины выяснить отношения не вылезла - трагедии бы не было, если бы боксер не ждал бы троицу отстоять свою позицию, а пошел бы гулять дальше с собаками, трагедии бы не было", - предполагает Юрий Граб.

"Надеюсь Очеретяного оправдают. Закон о самозащите должен работать (даже если тебе грозит троица охранников)", - написал Nikolay Morozov.

"Не было там крайней необходимости или необходимой самообороны. Был словесный конфликт", - перечит ему Serhii Korniushyn.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ/)

"Так и встает выбор: либо быть избитым ногами по голове УДОшниками и быть до конца жизни овощем, или же быть заключенным", - оправдывает действия Очеретяного Vitalii Kalnyi.

"На весах живая собака такса с хозяином боксером и покойный пацан 26 лет, а также вдова с малолетним ребёнком. У удошника (как его называют), во время удара руки были в кармане, а рядом брат малолетний и друг не боец. Вот и сказке конец. Мораль той басни такова - носите с собой пистолет!" - сделал вывод Мансур Перепелидзе.

"Ненавидеть усопшего за то что он работал в УДО, глупо и нелепо! Вы уже повесили клеймо и ненавидите его за это. Мотива у них драться я не увидел даже тогда, когда погасили парня. Я далек от мысли что он специально его убил, но горе пришло в две семьи в глупой ситуации", - написал Сергей Король.

Ранее вдова погибшего сотрудника УГО рассказала о подробностях инцидента и пожелала виновнику смерти ее мужа "сидеть долго".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что знакомые погибшей семьи Малец в Виннице выдвинули свою версию убийства.