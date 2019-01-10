"Носіть з собою пістолет": в мережі скандал через вихід під заставу боксера Очеретяного

Колаж РБК-Україна

Думки користувачів мережі розділилися

Боксера Петра Очеретяного, підозрюваного у вбивстві співробітника УДО Василя Хмелюка, відпустили під заставу у 600 тисяч гривень. Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.

Також стало відомо, що на Очеретяного наділи електронний браслет.

У мережі розгорівся неабиякий скандал. У користувачів дуже багато питань з приводу того, де боксер міг дістати таку суму. Дехто, посилаючись на інсайдерську інформацію, навіть стверджує, що Василь Хмелюк був п'яний і впавши, захлинувся власною блювотою.

Суперечки ведуться і щодо того, за якою статтею потрібно судити підозрюваного - "вбивство з необережності" або "умисне вбивство". Деякі виправдовують дії Очеретяного, списуючи все на самозахист. Але багато хто все ж стверджує, що ні про який самозахист не може йти мови.

"Якщо б трійця з машини з'ясувати стосунки не вилізла - трагедії б не було, якби боксер не чекав би трійцю відстояти свою позицію, а пішов би гуляти далі з собаками, трагедії б не було", - припускає Юрій Граб.

"Сподіваюся Очеретяного виправдають. Закон про самозахист повинен працювати (навіть якщо тобі загрожує трійця охоронців)", - написав Nikolay Morozov.

"Не було там крайньої необхідності або необхідної самооборони. Був словесний конфлікт", - перечить йому Serhii Korniushyn.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ/)

"Так і постає вибір: або бути побитим ногами по голові УДОшниками і бути до кінця життя овочем, або ж бути ув'язненим", - виправдовує дії Очеретяного Vitalii Kalnyi.

"На вагах жива собака такса з господарем боксером і покійний пацан 26 років, а також вдова з малолітньою дитиною. У удошника (як його називають), під час удару руки були в кишені, а поруч малолітній брат і друг не боєць. Ось і казці кінець. Мораль тієї байки така - носіть з собою пістолет!" - зробив висновок Мансур Перепелидзе.

"Ненавидіти покійного за те що він працював в УДО, нерозумно і безглуздо! Ви вже повісили клеймо і ненавидите його за це. Мотиву у них битися я не побачив навіть тоді, коли погасили хлопця. Я далекий від думки, що він спеціально його вбив, але горе прийшло в дві сім'ї в дурній ситуації", - написав Сергій Король.

Раніше вдова загиблого співробітника УДО розповіла про подробиці інциденту і побажала винуватцю смерті її чоловіка "сидіти довго".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що знайомі загиблої сім'ї Малець у Вінниці висунули свою версію вбивства.