"Такой себе стакан воды в старости": в Киевской области дочь зарезала отца

У женщины осталось трое маленьких детей
В селе Руда Сквирского района Киевской области произошла очередная трагедия из-за водки. Дочь зарезала кухонным ножом отца после совместного распития спиртных напитков. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции в Киевской области.
47-летний мужчина скончался до прибытия бригады "скорой". Медики сразу же связались с полицией, которая и объявила подозрение дочери погибшего.
Кухонный нож, как вещественное доказательство, работники скорой помощи в полиэтиленовом пакете передали полицейским, поскольку дочь погибшего пыталась его скрыть.
Правоохранители установили, что вечером за столом распивали спиртные напитки отец, дочь и ее бывший сожитель. Когда же гость ушел домой, между родными разгорелась очередная ссора, во время которой 28-летняя молодая женщина схватила кухонный нож со стола и ударила им в грудь своего отца.
Иллюстративное фото: РБК-Украина
Сотрудники полиции задержали злоумышленницу на месте. Во время медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составило 2,1 промилле.
В настоящее время по факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "умышленное убийство".
Также сообщается, что дома у женщины остались трое малолетних детей, за которыми присмотрит бабушка.
Пользователи сети отреагировали на инцидент кометарями, в которых возмутились подобным случаем.
"Зачем такие животные размножаются?", - написал Йован Простовский .
"Ну, такой себе "стакан воды в старости...", - подытожил Konstantin Shevchenko.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ/)
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