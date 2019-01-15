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"Такой себе стакан воды в старости": в Киевской области дочь зарезала отца

STYLERПроисшествия    15.01.2019 - 11:57
"Такой себе стакан воды в старости": в Киевской области дочь зарезала отца
Коллаж РБК-Украина

У женщины осталось трое маленьких детей

В селе Руда Сквирского района Киевской области произошла очередная трагедия из-за водки. Дочь зарезала кухонным ножом отца после совместного распития спиртных напитков. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

47-летний мужчина скончался до прибытия бригады "скорой". Медики сразу же связались с полицией, которая и объявила подозрение дочери погибшего.

Кухонный нож, как вещественное доказательство, работники скорой помощи в полиэтиленовом пакете передали полицейским, поскольку дочь погибшего пыталась его скрыть.

Правоохранители установили, что вечером за столом распивали спиртные напитки отец, дочь и ее бывший сожитель. Когда же гость ушел домой, между родными разгорелась очередная ссора, во время которой 28-летняя молодая женщина схватила кухонный нож со стола и ударила им в грудь своего отца.

&quot;Такой себе стакан воды в старости&quot;: в Киевской области дочь зарезала отца

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу на месте. Во время медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составило 2,1 промилле.

В настоящее время по факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "умышленное убийство".

Также сообщается, что дома у женщины остались трое малолетних детей, за которыми присмотрит бабушка.

Пользователи сети отреагировали на инцидент кометарями, в которых возмутились подобным случаем.

"Зачем такие животные размножаются?", - написал Йован Простовский .

"Ну, такой себе "стакан воды в старости...", - подытожил Konstantin Shevchenko.

&quot;Такой себе стакан воды в старости&quot;: в Киевской области дочь зарезала отца

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ/)

Кстати, недавно в Ивано-Франковской области сын расправился с матерью, а затем совершил суицид.

Напомним, психологи объяснили вероятные причины расправы над собственной семьей, которую совершил Анатолий Малец в Виннице.

Также мы сообщали о том, что в сети разгорелся скандал из-за выпуска под залог экс-боксера Очеретяного, который подозревается в убийстве сотрудника УГО.

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