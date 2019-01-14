Змушувала доглядати за сестрою: в Івано-Франківську син задушив матір і повісився

Фото: колаж РБК-Україна

Поліція може оголосити зловмиснику підозру (посмертно)

В Івано-Франківську літній чоловік вбив власну матір, після чого він вчинив самогубство. Про це в понеділок, 14 січня, розповіли в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці повідомили, що трагедія сталася 12 січня.

Як з'ясувалося, 65-річний чоловік з допомогою петлі задушив 90-річну жінку - свою маму. На тілі загиблої були тілесні ушкодження на обличчі і шиї. Зловмисник залишив дві передсмертні записки і потім повісився сам.

Фото: if.npu.gov.ua

Чоловік написав, що зважився на вбивство, бо мати змушувала його доглядати за її сестрою.

У поліції повідомили, що за фактом скоєння навмисного вбивства було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК.

Наслідком заплановано низку експертиз. Слідство триває.

Фото: if.npu.gov.ua

Крім того, вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри (посмертно).

Як повідомлялося раніше, 5 січня в Києві в одній з новобудов викинулася з вікна 28-річна дівчина, перед ці залишивши три передсмертні записки.

Також ми писали про те, що недавно в США дві 11-річні подруги покінчили життя самогубством через те, що піддалися буллінгу з боку однокласників.

Нагадаємо, 8 січня в Дніпрі дівчина покінчила життя самогубством - вона вистрибнула з балкона на 14 поверсі житлового будинку.