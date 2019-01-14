Заставляла ухаживать за сестрой: в Ивано-Франковске сын задушил мать и повесился

Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция может объявить злоумышленнику подозрение (посмертно)

В Ивано-Франковске пожилой мужчина убил собственную мать, после чего он совершил самоубийство. Об этом в понедельник, 14 января, рассказали в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители сообщили, что трагедия произошла 12 января.

Как выяснилось, 65-летний мужчина с помощью петли задушил 90-летнюю женщину - свою маму. На теле погибшей были телесные повреждения на лице и шее. Злоумышленник оставил две предсмертные записки и затем повесился сам.

Фото: if.npu.gov.ua

Мужчина написал, что решился на убийство, так как мать заставляла его ухаживать за ее сестрой.

В полиции сообщили, что по факту совершения умышленного убийства было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.

Следствием запланирован ряд экспертиз. Следствие продолжается.

Фото: if.npu.gov.ua

Кроме того, решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения (посмертно).

Как сообщалось ранее, 5 января в Киеве в одном из новостроев выбросилась из окна 28-летняя девушка, перед эти оставив три предсмертные записки.

Также мы писали о том, что недавно в США две 11-летние подруги покончили жизнь самоубийством из-за того, что подверглись буллингу со стороны одноклассников.

Напомним, 8 января в Днепре девушка покончила жизнь самоубийством - она выпрыгнула с балкона на 14 этаже жилого дома.