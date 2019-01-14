Заставляла ухаживать за сестрой: в Ивано-Франковске сын задушил мать и повесился

Полиция может объявить злоумышленнику подозрение (посмертно)
В Ивано-Франковске пожилой мужчина убил собственную мать, после чего он совершил самоубийство. Об этом в понедельник, 14 января, рассказали в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
Правоохранители сообщили, что трагедия произошла 12 января.
Как выяснилось, 65-летний мужчина с помощью петли задушил 90-летнюю женщину - свою маму. На теле погибшей были телесные повреждения на лице и шее. Злоумышленник оставил две предсмертные записки и затем повесился сам.
Фото: if.npu.gov.ua
Мужчина написал, что решился на убийство, так как мать заставляла его ухаживать за ее сестрой.
В полиции сообщили, что по факту совершения умышленного убийства было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.
Следствием запланирован ряд экспертиз. Следствие продолжается.
Фото: if.npu.gov.ua
Кроме того, решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения (посмертно).
Как сообщалось ранее, 5 января в Киеве в одном из новостроев выбросилась из окна 28-летняя девушка, перед эти оставив три предсмертные записки.
Также мы писали о том, что недавно в США две 11-летние подруги покончили жизнь самоубийством из-за того, что подверглись буллингу со стороны одноклассников.
Напомним, 8 января в Днепре девушка покончила жизнь самоубийством - она выпрыгнула с балкона на 14 этаже жилого дома.