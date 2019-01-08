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В Днепре девушка выпрыгнула с 14-го этажа (фото, видео)

STYLERПроисшествия    08.01.2019 - 19:52
В Днепре девушка выпрыгнула с 14-го этажа (фото, видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено

В Днепре произошло самоубийство - девушка выпрыгнула с балкона на 14 этаже жилого дома на улице Большая Диевская, 6. Об этом во вторник, 8 января, сообщает "Информатор".

Трагедия произошла около часа дня на жилмассиве "Красный Камнень". 

Возле дома работают патрульные и следователи. Место происшествия оградили. 

В Днепре девушка выпрыгнула с 14-го этажа (фото, видео)

Фото: dp.informator.ua

Как сообщили правоохранители, девушка после падения от полученных травм скончалась на месте.

На место приезжала скорая помощь, но спасти ее уже не удалось.

В настоящее время неизвестно, что привело к инциденту.

В Днепре девушка выпрыгнула с 14-го этажа (фото, видео)

Фото: dp.informator.ua

По словам правоохранителей, предварительно следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.

Погибшей было около 20 - 25 лет.

Видео: facebook.com/informator.dp.ua

Как сообщалось ранее, в Киеве 5 января в одном из новостроев выбросилась из окна 28-летняя девушка. В ее квартире нашли три предсмертные записки, которые были адресованы разным людям. 

Также мы писали о том, что недавно в селе Александровское Харьковской области повесился 10-летний школьник.

Напомним, 2 января в Одесской области в Белгород-Днестровском 20-летний парень повесился на дереве в парке

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