В Днепре девушка выпрыгнула с 14-го этажа (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено

В Днепре произошло самоубийство - девушка выпрыгнула с балкона на 14 этаже жилого дома на улице Большая Диевская, 6. Об этом во вторник, 8 января, сообщает "Информатор".

Трагедия произошла около часа дня на жилмассиве "Красный Камнень".

Возле дома работают патрульные и следователи. Место происшествия оградили.

Фото: dp.informator.ua

Как сообщили правоохранители, девушка после падения от полученных травм скончалась на месте.

На место приезжала скорая помощь, но спасти ее уже не удалось.

В настоящее время неизвестно, что привело к инциденту.

Фото: dp.informator.ua

По словам правоохранителей, предварительно следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.

Погибшей было около 20 - 25 лет.

Видео: facebook.com/informator.dp.ua

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