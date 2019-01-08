В Днепре девушка выпрыгнула с 14-го этажа (фото, видео)

Следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено
В Днепре произошло самоубийство - девушка выпрыгнула с балкона на 14 этаже жилого дома на улице Большая Диевская, 6. Об этом во вторник, 8 января, сообщает "Информатор".
Трагедия произошла около часа дня на жилмассиве "Красный Камнень".
Возле дома работают патрульные и следователи. Место происшествия оградили.
Фото: dp.informator.ua
Как сообщили правоохранители, девушка после падения от полученных травм скончалась на месте.
На место приезжала скорая помощь, но спасти ее уже не удалось.
В настоящее время неизвестно, что привело к инциденту.
Фото: dp.informator.ua
По словам правоохранителей, предварительно следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.
Погибшей было около 20 - 25 лет.
Видео: facebook.com/informator.dp.ua
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