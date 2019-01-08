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У Дніпрі дівчина вистрибнула з 14-го поверху (фото, відео)

STYLERПодії    08.01.2019 - 19:52
У Дніпрі дівчина вистрибнула з 14-го поверху (фото, відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено

У Дніпрі сталося самогубство - дівчина вистрибнула з балкона на 14 поверсі житлового будинку на вулиці Велика Діївська, 6. Про це у вівторок, 8 січня, повідомляє "Інформатор".

Трагедія сталася близько першої години дня на житловому масиві "Червоний Камнень".

Біля будинку працюють патрульні і слідчі. Місце події огородили.

У Дніпрі дівчина вистрибнула з 14-го поверху (фото, відео)

Фото: dp.informator.ua

Як повідомили правоохоронці, дівчина після падіння від отриманих травм померла на місці.

На місце приїжджала швидка допомога, але врятувати її вже не вдалося.

В даний час невідомо, що призвело до інциденту.

У Дніпрі дівчина вистрибнула з 14-го поверху (фото, відео)

Фото: dp.informator.ua

За словами правоохоронців, попередньо слідів насильницької смерті на тілі дівчини не виявлено.

Загиблій було близько 20 - 25 років.

Відео: facebook.com/informator.dp.ua

Як повідомлялося раніше, в Києві 5 січня в одному з новобудов викинулася з вікна 28-річна дівчина. В її квартирі знайшли три передсмертні записки, які були адресовані різним людям.

Також ми писали про те, що нещодавно у селі Олександрівське Харківської області повісився 10-річний школяр.

Нагадаємо, 2 січня в Одеській області у Білгород-Дністровському 20-річний хлопець повісився на дереві у парку.

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