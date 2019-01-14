Заставила замолчать: жительница Мариуполя убила супруга одним ударом ножа

Коллаж РБК-Украина

С мужчиной она прожила около 20 лет

Местная прокуратура №2 обвиняет 49-летнюю жительницу Мариуполя в совершении уголовного преступления, а именно умышленного убийства собственного мужа. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

С супругом женщина прожила в браке более 20 лет и однажды неоднократные скандалы и алкоголизм мужа дали о себе знать. 7 января во время очередной ссоры жена ударила мужа в область шеи ножом и тот моментально погиб.

Как оказалось, женщина неоднократно просила мужа, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, дать ей возможность выспаться перед рабочим днем, однако тот не прекращал шуметь и она решила заставить замолчать его с помощью ножа.

На данный момент женщине сообщается о подозрении в совершении инкриминируемого преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что установлена истинная причина жестокого убийства семьи в Виннице. Психолог МВД Украины по Винницкой области Алина Градижная утверждает, что в детском возрасте мать давила на Анатолия и говорила, как ему нужно жить и что ему нужно делать. Это наложило сильный отпечаток на жизнь мужчины.

Мы писали, что мужчина жестоко расправился с пятимесячной дочерью. По словам матери девочки, медиков вызвали после того, как ребенку утром стало плохо и самочувствие ребенка резко ухудшилось. Врачи пытались спасти младенца, впрочем их усилия были напрасными.

Также STYLER писал, что в Киеве мать зверски убила свою дочь и сбежала. Полиция, прибывшая на место происшествия, ситуацию не комментирует. Однако в доме работала кинологическая служба, на месте дежурят полицейские и работает СОГ.