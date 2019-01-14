Змусила замовкнути: мешканка Маріуполя вбила чоловіка одним ударом ножа

Колаж РБК-Україна

З чоловіком вона прожила близько 20 років

Місцева прокуратура №2 звинувачує 49-річну жительку Маріуполя у вчиненні кримінального злочину, а саме умисного вбивства власного чоловіка. Про це інформує прес-служба прокуратури Донецької області.

З чоловіком жінка прожила у шлюбі більше 20 років і одного разу неодноразові скандали і алкоголізм чоловіка дали про себе знати. 7 січня під час чергової сварки жінка вдарила чоловіка ножем в область шиї і той миттєво загинув.

Як виявилося, жінка неодноразово просила чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, дати їй можливість виспатися перед робочим днем, однак той не припиняв шуміти і вона вирішила змусити замовчати його за допомогою ножа.

На даний момент жінці повідомляється про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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Ми писали, що чоловік жорстоко розправився з п'ятимісячною дочкою. За словами матері дівчинки, медиків викликали після того, як дитині вранці стало погано і самопочуття дитини різко погіршилося. Лікарі намагалися врятувати немовля, проте їх зусилля були марними.

Також STYLER писав, що у Києві мати жорстоко вбила свою доньку і втекла. Поліція, яка прибула на місце події, ситуацію не коментує. Однак в будинку працювала кінологічна служба, на місці чергують поліцейські і працює СОГ.