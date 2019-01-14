Убийство семьи в Виннице: установлена истинная причина жестокого преступления

Видео: (YouTube/ТСН)

Подозреваемый в жутком убийстве семьи в Виннице преступление планировал заранее. Знакомые и соседи отказываются верить в то, что Анатолий мог просто так убить свою жену, выдвигая гипотезу о колдовстве. Однако точную причину удалось установить только теперь. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Психолог МВД Украины по Винницкой области Алина Градижная утверждает, что в детском возрасте мать на него давила и говорила, как ему нужно жить и что ему нужно делать. Это сформировало у мужчины форму поведения и потому жену он себе взял такую же авторитарную, которая ему говорила, что делать.

Мать родила сына в 35 лет. До пенсии она работала главным бухгалтером на крупном предприятии и четыре года назад помогла Анатолию и его молодой семье купить роскошную двухэтажную квартиру. К сыну и невестке переехала тоже той осенью, потому что несколько лет назад в жизни Анатолия Мальца появилась другая женщина.

Тем временем в 2015 году у Анатолия рождается дочь, а уже в следующем году он подает на развод. Адвокат Владимир Билан утверждает, что у мужчины однозначно были проблемы в семье, поскольку он обращался за консультацией, а в феврале 2017 расторг брак. Есть предположение, что решился на развод мужчина после рождения в 2017-м от новой гражданской жены ребенка.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Выяснилось, что утром мужчина переписывался с любовницей, к которой должен был переезжать. Затем возник конфликт с женой. "И не исключено, что в другой семье у него были какие-то нюансы такие, где ему говорили, что делать и, конечно, он решил проявить свой мужской, скажем так, стержень и показать – кто в доме хозяин", - говорит психолог Градижна.

Действовал мужчина явно не бездумно. Он выбросил орудие убийства в пакет для мусора и поехал его избавляться в другой район города. Окровавленный молоток мужчина выбросил в обычный мусорник на остановке и направился дальше покупать подарки для новой семьи. Затем он вернулся домой, нашел дочь еще живой и вызвал скорую. Медики позвонили в полицию.

По мнению психологов, распознать изверга невозможно. Они знают, как произошла эта смена. На нее надо не дни, а годы: давление, манипулирование и авторитаризм женщин умноженный на мягкость, неуверенность, сомнение и ложь мужа. Если бы признали беду и обратились к специалисту, жизнь целой семьи могла быть спасена.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области в городе Кривой Рог ранее судимый мужчина жестоко убил гражданина Российской Федерации - нанес ему около 60 ударов ножом.

Также мы писали о том, что подозреваемый в убийстве двух турецких студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан признался в содеянном. Бывший парень одной из жертв дал показания и рассказал, что в момент убийства он был на связи с девушкой по скайпу.

Напомним, что подозреваемый в резонансном массовом убийстве в Виннице, которое произошло накануне Нового 2019 года, имел другую семью на стороне.