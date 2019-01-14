Вбивство родини у Вінниці: встановлена справжня причина жорстокого злочину

Відео: (YouTube/ТСН)

Підозрюваний у страшному вбивство сім'ї у Вінниці злочин планував заздалегідь. Знайомі та сусіди відмовляються вірити в те, що Анатолій міг просто так вбити свою дружину, висуваючи гіпотезу про чаклунство. Проте точну причину вдалося встановити тільки тепер. Про це інформують у сюжеті ТСН.

Психолог МВС України по Вінницькій області Аліна Градіжна стверджує, що в дитячому віці мати на нього тиснула і говорила, як йому треба жити і що йому треба робити. Це сформувало у чоловіка форму поведінки і тому дружину він собі взяв таку ж авторитарну, яка йому говорила, що робити.

Мати народила сина у 35 років. До пенсії працювала головним бухгалтером на великому підприємстві і чотири роки тому допомогла Анатолію і його молодій сім'ї придбати розкішну двоповерхову квартиру. До сина і невістки переїхала теж тієї осені, тому що кілька років тому в житті Анатолія з'явилася інша жінка.

Тим часом у 2015 році у Анатолія народжується дочка, а вже в наступному році він подає на розлучення. Адвокат Володимир Білан стверджує, що у чоловіка однозначно були проблеми в сім'ї, оскільки він звертався за консультацією, а в лютому 2017 розірвав шлюб. Є припущення, що зважився на розлучення чоловік після народження у 2017-му від нової цивільної дружини дитини.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

З'ясувалося, що вранці чоловік листувався з коханкою, до якої повинен був переїжджати. Потім виник конфлікт з дружиною. "І не виключено, що в іншій сім'ї у нього були якісь нюанси такі, де йому говорили, що робити і, звичайно, він вирішив проявити свій чоловічий, скажімо так, стрижень і показати хто в домі господар", - каже психолог Градижна.

Діяв чоловік явно не бездумно. Він викинув знаряддя вбивства у пакет для сміття і поїхав його позбавлятися в інший район міста. Закривавлений молоток чоловік викинув у звичайний смітник на зупинці і попрямував далі купувати подарунки для нової сім'ї. Потім він повернувся додому, знайшов дочку ще живою і викликав швидку. Медики зателефонували в поліцію.

На думку психологів, розпізнати нелюда неможливо. Вони знають, як сталася ця зміна. На неї треба не дні, а роки: тиск, маніпулювання і авторитаризм жінок помножений на м'якість, невпевненість, сумнів і брехню чоловіка. Якби визнали біду і звернулися до фахівця, життя цілої родини могло бути врятована.

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг раніше судимий чоловік жорстоко вбив громадянина Російської Федерації - завдавши йому близько 60 ударів ножем.

Також ми писали про те, що підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан зізнався у скоєному. Колишній хлопець однієї з жертв дав свідчення і розповів, що у момент вбивства він був на зв'язку з дівчиною по скайпу.

Нагадаємо, що підозрюваний у резонансному масовому вбивстві у Вінниці, яке відбулося напередодні Нового 2019 року, мав іншу сім'ю на стороні.