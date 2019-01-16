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У Києві страшна знахідка в каналізації шокувала мешканців

STYLERПодії    16.01.2019 - 07:39
У Києві страшна знахідка в каналізації шокувала мешканців
Ілюстративне фото: facebook.com/vodokanal

"Водоканал" проводив ремонтні роботи через забиту каналізацію

У Святошинському районі Києва в каналізації знайшли труп, який розклався, перекрив каналізацію і топить підвали найближчих будинків. Про це повідомив ресурс "ДТП KIEV.UA" у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що працівники "Водоканалу" під час ремонтних робіт на вулиці Наумова, 33-А в каналізації знайшли залишки розкладеного тіла.

У Києві страшна знахідка в каналізації шокувала мешканців

Фото з місця "знахідки": facebook.com/dtp.kiev.ua

Обставини загибелі поки не відомі. На місці працюють поліція, швидка, СОГ і "Водоканал".

Користувачів мережі звичайно ж вразила така страшна знахідка.

"Боже, що робиться...", - написала Yaroslavna Kovtyuh під публікацією.

У Києві страшна знахідка в каналізації шокувала мешканців

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua/

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