В Киеве страшная находка в канализации шокировала жителей

Иллюстративное фото: facebook.com/vodokanal

"Водоканал" проводил ремонтные работы из-за забитой канализации

В Святошинском районе Киева в канализации нашли труп, который разложился, перекрыл канализацию и топит подвалы ближайших домов. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV.UA" Facebook.

В сообщении говорится о том, что работники "Водоканала" во время ремонтных работ на улице Наумова, 33-А в канализации нашли остатки разложенного тела.

Фото с места "находки": facebook.com/dtp.kiev.ua

Обстоятельства гибели пока не известны. На месте работают полиция, скорая, СОГ и "Водоканал".

Пользователей сети конечно же поразила такая страшная находка.

"Боже, что делается...", - написала Yaroslavna Kovtyuh под публикацией.

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ru/

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