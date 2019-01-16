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В Киеве страшная находка в канализации шокировала жителей

STYLERПроисшествия    16.01.2019 - 07:39
В Киеве страшная находка в канализации шокировала жителей
Иллюстративное фото: facebook.com/vodokanal

"Водоканал" проводил ремонтные работы из-за забитой канализации

В Святошинском районе Киева в канализации нашли труп, который разложился, перекрыл канализацию и топит подвалы ближайших домов. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV.UA" Facebook.

В сообщении говорится о том, что работники "Водоканала" во время ремонтных работ на улице Наумова, 33-А в канализации нашли остатки разложенного тела.

В Киеве страшная находка в канализации шокировала жителей

Фото с места "находки": facebook.com/dtp.kiev.ua

Обстоятельства гибели пока не известны. На месте работают полиция, скорая, СОГ и "Водоканал".

Пользователей сети конечно же поразила такая страшная находка.

"Боже, что делается...", - написала Yaroslavna Kovtyuh под публикацией.

В Киеве страшная находка в канализации шокировала жителей

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ru/

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области дочь зарезала отца после пьяной ссоры.

Также мы сообщали о том, что под Днепром пенсионерке вынесли приговор за убийство двух собак на глазах у детей.

Кстати, психологи установили вероятную причину жестокой расправы над своей семьей, которую совершил Анатолий Малец в Виннице.

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