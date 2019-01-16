Росіянин звинуватив інопланетян у смерті його приятеля

Колаж РБК-Україна

Вбивця вирішив все "спихнути" на представників позаземних цивілізацій

В Омську 15 січня в квартирі житлового будинку по вулиці Малиновського був виявлений труп 53-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Вбивця в скоєнні злочину визнаватися не схотів і вирішив висунути свою версію. Про це інформують росЗМІ.

Коли слідчі виявили в одній з квартир бездиханне тіло, то вирішили опитати власника житла, який, до речі, спочатку навідріз відмовлявся визнавати свою провину.

Чоловік стверджував, що тіло загиблого товариша йому підкинули представники позаземних цивілізацій. Проте пізніше стало відомо, що саме він і був причетний до злочину.

63-річний приятель загиблого під час застілля кілька разів ударив кухонним ножем свого знайомого. Нанесені травми не залишили потерпілому жодних шансів вижити. На даний момент підозрюваний заарештований.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області зарізали росіянина. Як розповіли в поліції, 40-річний місцевий житель випивав зі своїм знайомим - 28-річним росіянином. У певний момент між ними розгорілася суперечка та виникла сварка, яка закінчилася вбивством.

Ми писали, що у Сумській області рецидивіст зарубав двох осіб і заснув на місці злочину. Як поінформували правоохоронці, потерпілий з відкритою черепно-мозковою травмою зараз знаходиться в реанімації.

Ми повідомляли, що у Вінницькій області 30-річний син сокирою вбив свою матір під час сварки. Мати після удару вижити не змогла. Коли син переконався, що вона не дихає, то закрив будинок і пішов святкувати Новий рік.