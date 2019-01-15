В Сумской области рецидивист зарубил двух человек и уснул на месте преступления

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Преступника смог поймать бывший военный, который приехал в родное село на выходные

В Сумской области в Краснопольском районе в селе Славгород местный житель жестоко убил двоих человек и тяжело ранил третьего. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Как проинформировали правоохранители, пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой сейчас в реанимации.

Преступника на месте происшествия обнаружил бывший военный, который приехал в родное село на выходные и зашел вечером в гости к знакомому. Там он увидел жуткую картину - несколько неподвижных окровавленных тел лежали на полу в комнате, а также еще одного мужчину, который спал в доме. После этого военный вызвал полицию, а сам остался и не позволил злоумышленнику, который проснулся, сбежать.

Преступником оказался 38-летний ранее судимый мужчина. Он совершил убийства, находясь в гостях у своего знакомого. Хозяина дома и его приятеля рецидивист зарубил топором - те скончались на месте. Еще одному человеку он нанес тяжелую травму.

Полицейские задержали подозреваемого, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам преступник уже признался в содеянном. По его словам, он пришел в гости к 42-летнему владельцу дома и мужчины стали выпивать. Затем поссорились. Злоумышленник придушил знакомого и положил на кровать, прикрыв одеялом, а сам вернулся к столу. Позже пришел 53-летний квартирант и стал пытаться растолкать якобы спящего хозяина дома. Преступник взял топор и несколько раз ударил того по голове. Аналогичная ситуация повторилась, когда в дом зашел и третий мужчина. Выпив всю водку, убийца просто лег возле своих жертв и заснул.

Полицейские выразили бывшему военному, фактически поймавшему убийцу, свою благодарность.

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