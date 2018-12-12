Жительница Запорожской области разрубила соседу голову сапой

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У мужчины обнаружили открытую черепно-мозговую травму и осколочные переломы лобной кости

Ужасающий инцидент произошел в селе под Мелитополем: между соседями разгорелся скандал, который привел к непоправимым последствиям. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Сосед выпивал, как вдруг заметил возле своего двора соседку с братом. Мужчина не стал разбираться в чем дело: взял сапу и пошел их бить. Деревянным держаком скандалист ударил женщину по туловищу, после чего она упала в обморок. Это заметил другой сосед, однако он также получил удар по голове и упал.

Чуть позже женщина очнулась, выхватила у нападавшего орудие и ударила его по голове металлической частью. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и осколочные переломы лобной кости. Весной 2017 года было заведено уголовное дело, поскольку жена потерпевшего утверждала, что подсудимая гонялась с сапой за ее мужем, однако на днях ход событий изменился.

Несмотря на показания супруги, жители села рассказывали совершенно другое. Большинство жителей села пострадавшего считают конфликтным человеком и любителем злоупотребить спиртным.

Уточняется, что на обвиняемую он напал первым, поэтому женщина была вынуждена обороняться и нанесла удар. Учитывая все факторы женщину решили приговорить к 150 часам общественных работ.

Напомним, что в Харьковской области 25-летний парень убил бездомного. Правоохранители выяснили, что молодой хозяин дома в вечернее время на своем дворе заметил неизвестного ему человека, который проник в его гараж. На всякий случай домовладелец решил вооружиться топором и разобраться с незнакомцем.

До этого мы писали, что в Днепропетровской области суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчине за совершение им убийства.

И о том, что в Киеве были найдены тела двух женщин (в Оболонском и Дарницком районах). Преступления между собой похожи, что и привело к панике у местного населения - жители столицы подозревают, что в городе появился маньяк.

Видео: РБК-Украина