Мешканка Запорізької області розрубала сусідові голову сапою

Фото: Колаж РБК-Україна

У чоловіка виявили відкриту черепно-мозкову травму і осколкові переломи лобової кістки

Жахливий інцидент стався в селі під Мелітополем: між сусідами розгорівся скандал, який призвів до непоправних наслідків. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

Сусід випивав, як раптом помітив біля свого двору сусідку з братом. Чоловік не став розбиратися в чому справа: взяв сапку і пішов їх бити. Дерев'яним держаком скандаліст вдарив жінку по тулубу, після чого вона знепритомніла. Це помітив інший сусід, однак він також отримав удар по голові і впав.

Трохи пізніше жінка опритомніла, вихопила у нападника знаряддя і вдарила його по голові металевою частиною. Чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму і осколкові переломи лобової кістки. Навесні 2017 року було заведено кримінальну справу, оскільки дружина потерпілого стверджувала, що підсудна ганялася з сапою за її чоловіком, проте днями хід подій змінився.

Незважаючи на свідчення подружжя, жителі села розповідали зовсім інше. Більшість жителів села потерпілого вважають конфліктною людиною і любителем зловживати спиртним.

Уточнюється, що на обвинувачену він напав першим, тому жінка була змушена оборонятися і завдала удар. Враховуючи всі фактори жінку вирішили засудити до 150 годин громадських робіт.

Нагадаємо, що в Харківській області 25-річний хлопець убив бездомного. Правоохоронці з'ясували, що молодий господар будинку у вечірній час на своєму подвір'ї помітив невідомого йому чоловіка, який проник у його гараж. На всякий випадок домовласник вирішив озброїтися сокирою і розібратися з незнайомцем.

До цього ми писали, що у Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства.

І про те, що в Києві були знайдені тіла двох жінок (в Оболонському та Дарницькому районах). Злочини між собою схожі, що і призвело до паніки у місцевого населення - жителі столиці підозрюють, що в місті з'явився маніяк.

Відео: РБК-Україна