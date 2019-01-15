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У Сумській області рецидивіст зарубав двох людей і заснув на місці злочину

STYLERПодії    15.01.2019 - 07:02
У Сумській області рецидивіст зарубав двох людей і заснув на місці злочину
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Злочинця зміг спіймати колишній військовий, який приїхав до рідного села на вихідні

У Сумській області в Краснопільському районі в селі Славгород місцевий житель жорстоко вбив двох людей і важко поранив третього. Про це повідомили в відділі комунікації поліції Сумської області.

Як поінформували правоохоронці, потерпілий з відкритою черепно-мозковою травмою наразі у реанімації.

Злочинця на місці події виявив колишній військовий, який приїхав у рідне село на вихідні і зайшов ввечері в гості до знайомого. Там він побачив жахливу картину - кілька нерухомих закривавлених тіл лежали на підлозі в кімнаті, а також ще одного чоловіка, який спав у будинку. Після цього військовий викликав поліцію, а сам залишився і не дозволив зловмиснику, який прокинувся, втекти.

Злочинцем виявився 38-річний раніше судимий чоловік. Він скоїв вбивства, перебуваючи в гостях у свого знайомого. Господаря будинку і його приятеля рецидивіст зарубав сокирою - ті померли на місці. Ще одній людині він завдав тяжку травму.

Поліцейські затримали підозрюваного, в даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Сам злочинець вже зізнався у скоєному. За його словами, він прийшов у гості до 42-річного власника будинку і чоловіки почали випивати. Потім посварилися. Зловмисник придушив знайомого і поклав на ліжко, прикривши ковдрою, а сам повернувся до столу. Пізніше прийшов 53-річний квартирант і став намагатися розштовхати нібито сплячого господаря будинку. Злочинець взяв сокиру і декілька разів вдарив того по голові. Аналогічна ситуація повторилася, коли в будинок зайшов і третій чоловік. Випивши всю горілку, вбивця просто ліг біля своїх жертв і заснув.

Поліцейські висловили колишньому військовому, який фактично зловив убивцю, свою подяку.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області в селі Комишівка Ізмаїльського району чоловік через ревнощі зарубав сокирою і зарізав ножем чотирьох осіб.

Також ми писали про те, що у Вінницькій області 30-річний син сокирою вбив свою матір під час сварки, яка відбулася напередодні Нового року.

Нагадаємо, що в грудні мешканка Запорізької області розрубала голову сусідові сапою.

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