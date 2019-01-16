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Россиянин обвинил инопланетян в смерти его приятеля

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 10:15
Россиянин обвинил инопланетян в смерти его приятеля
Коллаж РБК-Украина

Убийца решил все "спихнуть" на представителей внеземных цивилизаций

В Омске 15 января в квартире жилого дома по улице Малиновского был обнаружен труп 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Убийца в совершении преступления признаваться не захотел и решил выдвинуть свою версию. Об этом информируют росСМИ.

Когда следователи обнаружили в одной из квартир бездыханное тело, то решили опросить владельца жилища, который, к слову, изначально наотрез отказывался признавать свою вину.

Мужчина утверждал, что тело погибшего товарища ему подбросили представители внеземных цивилизаций. Однако позже стало известно, что именно он и был причастен к преступлению.

63-летний приятель погибшего во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом своего знакомого. Нанесенные травмы не оставили пострадавшему никаких шансов выжить. На данный момент подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

Напомним, что в Днепропетровской области зарезали россиянина. Как рассказали в полиции, 40-летний местный житель выпивал со своим знакомым - 28-летним россиянином. В определенный момент между ними разгорелся спор и возникла ссора, которые закончились убийством. 

Мы писали, что в Сумской области рецидивист зарубил двух человек и уснул на месте преступления. Как проинформировали правоохранители, пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой сейчас находится в реанимации.

Мы сообщали, что в Винницкой области 30-летний сын топором убил свою мать во время ссоры. Мать после удара выжить не смогла. Когда сын убедился, что она не дышит, то закрыл дом и пошел праздновать Новый год. 

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