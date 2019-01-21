Жахлива знахідка в затопленому підвалі багатоповерхівки шокувала киян (фото)

Колаж РБК-Україна

Співробітники офісу, що знаходиться в будинку, помітили пар з підвалу

21 січня близько 10:00 в Дніпровському районі Києва в підвалі одного з житлових будинків виявили труп чоловіка. Про це повідомив "Інформатор".

Згідно ресурсу, тіло загиблого знаходилось в затопленому підвалі будинку за адресою вул. Алма-Атинська, 99/2.

Співробітники офісу, який знаходиться в будинку, близько 08:00 помітили пар з підвалу. Вони ж викликали комунальну службу, яка повідомила, що в приміщенні прорвало трубу. Працюючи над усуненням пошкоджень, співробітники ЖЕКу знайшли труп чоловіка.

Фото з місця події: facebook.com/dtp.kiev.ua

За словами місцевого жителя, підвал в будинку завжди був закритий. Однак, вранці 21 січня в приміщенні чули сильний стукіт і звук води.

Поліція, що прибула на виклик, виявила калюжу крові біля входу в підвал. Деталі та причини смерті чоловіка встановлюються.

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