"Папа убийцы везде проплачивает": болградский маньяк может выйти на свободу

Коллаж РБК-Украина

Два года назад он зверски убил семейную пару и чуть не лишил жизни детей

Светлана Шевченко, мать убитой Марьяны Рознетовской, сообщила, что болградский "мясник" Сергей Глушков может выйти на свободу, так как его отец дает взятки. Об этом она сообщила в комментарии для издания "Бессарабия Info".

Сергей Глушков зверски убил Марьяну Рознетовскую и ее мужа Игоря Рознетовского, а старшего сына и 10-летнюю дочку – изрезал ножом. Медики спасли им жизнь и после трагедии внуков воспитывает бабушка.

По словам старшего сына Марьяны Рознетовской, убийца Сергей Глушков был вхож в семью — он обучал его младшую сестру Настю английскому языку. Он сообщил, что Сергей часто бывал у них дома, мама могла угостить его чашкой кофе и даже "насыпать ему тарелку супа". Мальчик стал свидетелем преступления и спас свою сестру.

Сергея Глушкова арестовали практически сразу и досудебное следствие, а также суды шли больше года. Арцизский районный суд признал Сергея Глушкова виновным в совершении преступлений (двойном убийстве и покушении на убийство). Он получил приговор о пожизненном заключении.

Защита Глушкова подала на апелляцию и в декабре 2018 года они ее выиграли. Решение Арцизского суда было отменено, а дело направлено в Измаильский городской районный суд.

Как сообщила Светлана Шевченко, в Арцизском суде было недостаточно судей для создания коллегии в составе трех судей. Она отметила, что причины, по которым была выиграна апелляция – несущественные. Одна из них – это то, что судья задал вопрос одной из свидетельниц на русском языке, а вторая – это то, что подсудимый заявил, что был лишен права на суд присяжных.

Также Шевченко уверена, что отец убийцы дает взятки, чтобы вытянуть своего сына из тюрьмы.

"У меня есть информация, что папа убийцы, который работает в Болграде "валютчиком", продал свое имущество (2 квартиры) и везде "проплачивает", чтобы его сын вышел на свободу. У меня есть опасение, что убийце существенно могут сократить срок и он может досрочно выйти на свободу. Сейчас он находится в Измаильском СИЗО и весь срок пребывания там будет засчитываться по "закону Савченко" как "год за два". Если ему заменят срок наказания на более мягкий, то через энное количество лет он может оказаться на воле. Мы просто хотим, чтобы он никогда не вышел на свободу", — рассказала женщина.

Дело Глушкова будет рассматриваться в среду, 23 января в 16.00 в Измаильском городском районном суде коллегией судей во главе с Юрием Волковым. Светлана Шевченко просит у общественности и юристов всесторонней поддержки. Она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой поддержать ее семью во время нового витка процесса, так как сомневается в объективности суда и опасается того, что убийца может выйти на свободу и отомстить детям.

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