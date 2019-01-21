ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Жуткое убийство девочки под Харьковом: всплыл важный вещдок (фото)

STYLERПроисшествия    21.01.2019 - 14:20

Видео: YouTube / ГУ Национальной полиции в Харьковской области

В полиции обратились к гражданам с просьбой о помощи - опознать мужчину, который может быть причастен к изнасилованию и убийству пятнадцатилетней Алисы Онищук 3 ноября 2018 года в лесопосадке возле Покотиловки Харьковской области. Пресс-служба НПУ в понедельник, 21 января, обнародовала  фото неизвестного, который продал мобильный телефон девочки.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства правоохранители установили, что телефон погибшей мужчина продал 13 декабря прошлого года в одном из торговых киосков в переходе станции метро "Индустриальная" в Харькове.

Жуткое убийство девочки под Харьковом: всплыл важный вещдок (фото)

Фото: hk.npu.gov.ua

Также даны его приметы: на вид 45-50 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

Мужчина был одет в темную вязаную спортивную шапку и черную болоньевую куртку.

Жуткое убийство девочки под Харьковом: всплыл важный вещдок (фото)
Фото: hk.npu.gov.ua

Также правоохранители напомнили о приметах неизвестного, который разыскивается по подозрению в совершении этого зверского преступления.

Мужчине на вид 35-45 лет, его рост - 185 см, телосложение худощавое.

Был одет в болоньевую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе сумку, похожую на женскую.

Жуткое убийство девочки под Харьковом: всплыл важный вещдок (фото)

Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция просит всех, у кого есть любая информация о этих людях, сообщить по телефонам: (057) 70-59-300, 70-59-363 или 102 или другим удобным способом. 

Как сообщалось ранее, полиции в поисках преступника помогают местные волонтеры, частные детективы и даже парапсихологи, однако несмотря на то, что весь путь девочки был установлен, убийца так и не был найден.

Местные жители высказывали предположение, что в регион вернулся "покотиловский маньяк", который в 80-хх годах убивал женщин. Еще было предположение, что к преступлению причастен отец Алисы, от которого ее мать сбежала полтора года назад.

Также мы писали о том, что один активист, который пытался восстановить весь путь Алисы, высказал предположение, что девочка убегала от кого-то, и на ходу сбрасывала кроссовки – поэтому их нашли в разных местах. Кроме того, у Алисы с собой был рюкзак с учебниками и тетрадями. Его полиция пока не обнаружила.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Виновата погода? В Харькове двое тяжело травмированы из-за обвала льда Брат и дети сгорели, а мать повесилась: все подробности жуткой трагедии
Новости Украины УбийствоХарьковполиция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь