Жуткое убийство девочки под Харьковом: всплыл важный вещдок (фото)

Видео: YouTube / ГУ Национальной полиции в Харьковской области

В полиции обратились к гражданам с просьбой о помощи - опознать мужчину, который может быть причастен к изнасилованию и убийству пятнадцатилетней Алисы Онищук 3 ноября 2018 года в лесопосадке возле Покотиловки Харьковской области. Пресс-служба НПУ в понедельник, 21 января, обнародовала фото неизвестного, который продал мобильный телефон девочки.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства правоохранители установили, что телефон погибшей мужчина продал 13 декабря прошлого года в одном из торговых киосков в переходе станции метро "Индустриальная" в Харькове.

Фото: hk.npu.gov.ua

Также даны его приметы: на вид 45-50 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

Мужчина был одет в темную вязаную спортивную шапку и черную болоньевую куртку.



Фото: hk.npu.gov.ua

Также правоохранители напомнили о приметах неизвестного, который разыскивается по подозрению в совершении этого зверского преступления.

Мужчине на вид 35-45 лет, его рост - 185 см, телосложение худощавое.

Был одет в болоньевую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе сумку, похожую на женскую.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция просит всех, у кого есть любая информация о этих людях, сообщить по телефонам: (057) 70-59-300, 70-59-363 или 102 или другим удобным способом.

Как сообщалось ранее, полиции в поисках преступника помогают местные волонтеры, частные детективы и даже парапсихологи, однако несмотря на то, что весь путь девочки был установлен, убийца так и не был найден.

Местные жители высказывали предположение, что в регион вернулся "покотиловский маньяк", который в 80-хх годах убивал женщин. Еще было предположение, что к преступлению причастен отец Алисы, от которого ее мать сбежала полтора года назад.

Также мы писали о том, что один активист, который пытался восстановить весь путь Алисы, высказал предположение, что девочка убегала от кого-то, и на ходу сбрасывала кроссовки – поэтому их нашли в разных местах. Кроме того, у Алисы с собой был рюкзак с учебниками и тетрадями. Его полиция пока не обнаружила.

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Видео: РБК-Украина