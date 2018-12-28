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Зверское убийство девочки в Харькове: появилась новая информация

STYLERЖизнь    28.12.2018 - 16:47
Зверское убийство девочки в Харькове: появилась новая информация
Коллаж РБК-Украина

На месте преступления было обнаружено много следов

Половина экспертиз по делу о жутком убийстве 15-летней Алисы Онищук из Покотиловки Харьковской области уже проведена, но на данный момент подозреваемый так и не был обнаружен. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

Тело 15-летней Алисы Онищук было обнаружено днем 3 ноября 2018 года в лесопосадке возле Покотиловки. Как сообщили в полиции, девочку перед тем как задушить, изнасиловали. Об исчезновении подростка в полицию сообщила ее мать.

Известно, что Алиса вышла из дома рано утром и направилась в сторону железнодорожной станции. Мама Алисы, вышла немного позже и обнаружила в лесопосадке кроссовки дочери. Она немедленно обратилась в полицию, но девочку смогли найти только на следующий день.

Олег Бах рассказал, что в ходе расследования было назначено 86 экспертиз, из которых было проведена почти половина, но подозреваемый так и не был обнаружен.

"Было назначено 86 экспертиз, 41 из них уже завершена. На данный момент преступление не раскрыто. Никому подозрение в его совершении выдвинуто не было", - рассказал Бех.

По его словам, на месте преступления эксперты обнаружили много следов насильственной смерти.

Полиции в поисках преступника помогают местные волонтеры, частные детективы и даже парапсихологи, однако несмотря на то, что весь путь девочки был установлен, убийца так и не был найден.

Местные жители высказывали предположение, что в регион вернулся "покотиловский маньяк", который в 80-хх годах убивал женщин. Также было предположение, что к преступлению причастен отец Алисы, от которого ее мать сбежала полтора года назад.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети опубликовали фоторобот вероятного убийцы 15-летней Алисы Онищук.

А также мы рассказывали о том, что появилась информация о жизни 15-летней погибшей харьковчанки.

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