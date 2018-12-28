Звіряче вбивство дівчинки в Харкові: з'явилася нова інформація

Колаж РБК-Україна

На місці злочину було виявлено багато слідів

Половина експертиз по справі про страшне вбивство 15-річної Аліси Оніщук з Покотиловки Харківської області вже проведена, але на даний момент підозрюваний так і не був виявлений. Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех.

Тіло 15-річної Аліси Оніщук було виявлено вдень 3 листопада 2018 року у лісопосадці біля Покотиловки. Як повідомили в поліції, дівчинку перед тим як задушити, зґвалтували. Про зникнення підлітка в поліцію повідомила її мати.

Відомо, що Аліса вийшла з дому рано вранці і попрямувала у бік залізничної станції. Мама Аліси, вийшла трохи пізніше і виявила в лісопосадці кросівки дочки. Вона негайно звернулася в поліцію, але дівчинку змогли знайти тільки на наступний день.

Олег Бах розповів, що в ході розслідування було призначено 86 експертиз, з яких було проведено майже половина, але підозрюваний так і не був виявлений.

"Було призначено 86 експертиз, 41 з них вже завершена. На даний момент злочин не розкрито. Нікому підозру в його вчиненні висунуто не було", - розповів Бех.

За його словами, на місці злочину експерти виявили багато слідів насильницької смерті.

Поліції в пошуках злочинця допомагають місцеві волонтери, приватні детективи і навіть парапсихологи, однак незважаючи на те, що весь шлях дівчинки був встановлений, вбивця так і не був знайдений.

Місцеві жителі висловлювали припущення, що регіон повернувся "покотиловский маніяк", який у 80-хх роках вбивав жінок. Також було припущення, що до злочину причетний батько Аліси, від якого її мати втекла півтора року тому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в мережі опубліковано фоторобот ймовірного вбивці 15-річної Аліси Оніщук.

А також ми розповідали про те, що з'явилася інформація про життя 15-річної загиблої харків'янки.