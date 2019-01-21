Моторошне вбивство дівчинки під Харковом: сплив важливий речовий доказ (фото)

Відео: YouTube / ГУ Національної поліції в Харківській області

В поліції звернулися до громадян із проханням про допомогу - впізнати чоловіка, який може бути причетний до згвалтування і вбивства п'ятнадцятирічної Аліси Оніщук 3 листопада 2018 року у лісопосадці біля Покотиловки Харківської області. Прес-служба НПУ у понеділок, 21 січня, оприлюднила фото невідомого, який продав мобільний телефон дівчинки.

Зазначається, що в рамках розслідування кримінальної справи правоохоронці встановили, що телефон загиблої чоловік продав 13 грудня минулого року в одному з торгових кіосків в переході станції метро "Індустріальна" в Харкові.

Фото: hk.npu.gov.ua

Також надано його прикмети: на вигляд 45-50 років, зріст 185 см, худорлявої статури.

Чоловік був одягнений в темну в'язану чорну спортивну шапку та болонєву куртку.



Фото: hk.npu.gov.ua

Також правоохоронці нагадали про прикмети невідомого, який розшукується за підозрою у скоєнні цього звірячого злочину.

Чоловікові на вигляд 35-45 років, його зріст - 185 см, статура худорлява.

Був одягнений у болонєву куртку темного кольору, темні штани, можливо, мав при собі сумку, схожу на жіночу.

Фото: hk.npu.gov.ua

Поліція просить усіх, у кого є будь-яка інформація про цих людей, повідомити за телефонами: (057) 70-59-300, 70-59-363 або 102 або іншим зручним способом.

Як повідомлялося раніше, поліції у пошуках злочинця допомагають місцеві волонтери, приватні детективи і навіть парапсихологи, однак незважаючи на те, що весь шлях дівчинки був встановлений вбивця так і не був знайдений.

Місцеві жителі висловлювали припущення, що в регіон повернувся "покотиловский маніяк", який у 80-хх роках вбивав жінок. Ще було припущення, що до злочину причетний батько Аліси, від якого її мати втекла півтора року тому.

Також ми писали про те, що один активист, який намагався відтворити весь шлях Аліси, висловив припущення, що дівчинка тікала від когось, і на ходу скидала кросівки – тому їх знайшли в різних місцях. Крім того, у Аліси з собою був рюкзак з підручниками і зошитами. Його поліція поки не виявила.

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Відео: РБК-Україна