Родные застреленной винничанки выяснили отпустили ли заказчика убийства на свободу

Коллаж: РБК-Украина

С момента гибели 32-летней женщины прошло уже 5 месяцев

В августе 2018 года в Виннице тремя выстрелами в спину убили молодую женщину, мать 6-летнего ребенка. Сейчас родные погибшей 32-летней Виталины Плахотнюк выясняют отпустили ли ее бывшего мужа из СИЗО. Об этом сообщает "33-й Новости".

После убийства Виталины в городе люди говорили о разных версиях убийства – от ограбления до психически больного маньяка. Вскоре правоохранителям удалось выйти на заказчика убийства. Им оказался бывший муж 45-летний Юрий, который после расторжения брака все равно наведывался к Виталиные и ее родителям в дом с угрозами.

Говорят, что он настолько ненавидел бывшую возлюбленную, что год готовился к тому, чтобы лишить ее жизни. Нашел киллера, купил оружие и заплатил ему 3 000 долларов. Исполнителя задержали в прифронтовой Константиновке, откуда он планировал бежать в самопровозглашенную «ДНР».

Виталину Плахотнюк, которая работала бухгалтером, похоронили на Сабаровском кладбище. Ее бывшего мужа, который до сих пор не признал вину, и киллера арестовали.

Правоохранители сообщили, что такое преступление карается пожизненным заключением. Однако все это время семья Виталины живет, как в страшном сне. Говорят, что о ходе расследования им никто не сообщает, на заседание не приглашают.

А на днях они услышали новость о том, что бывшего зятя Юрия вообще выпустили из СИЗО. Мол, на заседание о продлении срока ареста следователь не пришел, поэтому судья решил преступника отпустить на волю.

Об этом родные Виталины узнали из сети. Они рассказали, что были очень удивлены, поскольку Юрий не раз угрожал им убийством. Накануне гибели Виталины кто-то хотел залезть в их дом, но помешала младшая дочь, которая под утро проснулась и включила свет в коридоре.

По их словам, на свободе Юрий может влиять на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства и даже убежать.

"До сих пор родственники бывшего зятя не попросили у нас прощения, не пришли и не предложили хоть какую-то помощь. Лишь раз звонили, чтобы внучку поздравить на праздник Варвары. Какой цинизм. Мы требуем ему и другом убийцы пожизненного заключения" - заявила мама убитой Наталья.

Но действительно ли Юрия Плахотнюка выпустили из СИЗО? В пресс-службе областной полиции отметили, что его не отпускали и не намерены это делать в будущем.

Напомним, что в Харьковской области в поселке Бугаевка Волчанского района ссора между свекровью и невесткой закончилась расправой.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина убил свою сожительницу, а потом закрылся с ее трупом и 4-летним сыном на три дня в доме.