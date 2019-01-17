Рідні застреленої вінничанки з'ясували, чи відпустили замовника вбивства на свободу

Колаж: РБК-Україна

З моменту загибелі 32-річної жінки пройшло вже 5 місяців

У серпні 2018 року у Вінниці трьома пострілами в спину вбили молоду жінку, мати 6-річної дитини. Зараз рідні загиблої 32-річної Віталіни Плахотнюк з'ясовують чи відпустили її колишнього чоловіка з СІЗО. Про це повідомляє "33-й Новини".

Після вбивства Віталіни в місті люди говорили про різні версії вбивства – від пограбування до психічно хворого маніяка. Невдовзі правоохоронцям вдалося вийти на замовника вбивства. Ним виявився колишній чоловік, 45-річний Юрій, який після розірвання шлюбу все одно навідувався до Віталіни і її батьків в будинок з погрозами.

Кажуть, що він настільки ненавидів колишню кохану, що рік готувався до того, щоб позбавити її життя. Знайшов кілера, купив зброю і заплатив йому 3 000 доларів. Виконавця затримали в прифронтовій Костянтинівці, звідки він планував втекти в самопроголошену "ДНР".

Віталіну Плахотнюк, яка працювала бухгалтером, поховали на Сабарівському кладовищі. Її колишнього чоловіка, який до цих пір не визнав провину, і кілера заарештували.

Правоохоронці повідомили, що такий злочин карається довічним ув'язненням. Однак весь цей час родина Віталіни живе, як у жахливому сні. Кажуть, що про хід розслідування їм ніхто не повідомляє, що на засідання не запрошують.

А днями вони почули новину про те, що колишнього зятя Юрія взагалі випустили з СІЗО. Мовляв, на засідання про продовження строку арешту слідчий не прийшов, тому суддя вирішив злочинця відпустити на волю.

Про це рідні Віталіни дізналися з мережі. Вони розповіли, що були дуже здивовані, оскільки Юрій не раз погрожував їм вбивством. Напередодні загибелі Віталіни хтось хотів залізти в їх будинок, але завадила молодша дочка, яка під ранок прокинулася і включила світло в коридорі.

За їх словами, на свободі Юрій може впливати на свідків, знищити речові докази, і навіть втекти.

"Досі родичі колишнього зятя не попросили у нас вибачення, не прийшли і не запропонували хоч якусь допомогу. Лише раз дзвонили, щоб онуку привітати на свято Варвари. Який цинізм. Ми вимагаємо йому та іншому вбивці довічне ув'язнення", - заявила мама вбитої Наталія.

Але чи дійсно Юрія Плахотнюка випустили з СІЗО? У прес-службі обласної поліції зазначили, що його не відпускали і не мають наміру це робити в майбутньому.

Нагадаємо, що в Харківській області в селищі Бугаївка Вовчанського району сварка між свекрухою та невісткою закінчилася розправою.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік вбив свою співмешканку, а потім закрився з її трупом і 4-річним сином на три дні в будинку.