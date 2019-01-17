Отец слетел с катушек: маленький мальчик просидел с трупом матери три дня

Видео: YouTube/Телеканал "Сириус"

На Закарпатье мужчина убил свою гражданскую жену, а потом закрылся с ее трупом и 4-летним сыном на три дня в доме. Подробности трагедии рассказали в сюжете телеканала "Сириус".

Инцидент произошел в селе Большие Лучки Мукачевского района Закарпатской области. Мужчина убил свою сожительницу, друга, а потом закрылся в доме на три дня вместе с маленьким ребенком.

Шум подняла соседка, которая увидела во дворе дома тело мужчины без признаков жизни. Она сообщила, что накануне в доме были слышны шум и крики. Соседи предположили, что там было застолье.

Она позвала других соседей и сельского голову, которые подтвердили, что мужчина, который лежит на улице – уже умер. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

Судмедэксперты после осмотра сообщили, что на теле не было обнаружено следов насильственной смерти и точную причину можно будет установить только после вскрытия.

Хозяин дома с полицией пообщался, но в дом их пускать не стал. Он сказал, что погибшего мужчину не знает и как он попал в его двор – тоже.

Через пару дней соседи заподозрили неладное, так как из дома никто не выходил, свет по вечерам не горел и жену хозяина, а также маленького сына несколько дней никто не видел.

Они попробовали поговорить с хозяином дома, который открыл им дверь, но тот начал вести себя агрессивно и внутрь пускать их не захотел. Соседям пришлось буквально выломать двери и силой прорваться в помещение.

В доме они обнаружили тело женщины, которое было закрыто тканью в дальней комнате дома. В соседней комнате они обнаружили 4-летнего мальчика, который провел вместе с мертвой матерью по сути три дня.

Ребенка сразу же забрала соседка, так как он был грязный и голодный. Она выкупала его, переодела и накормила. А после – передала сотрудникам социальной службы.

Полиция арестовала 37-летнего мужчину и он признался в убийстве своей гражданской жены. Как он сообщил, во время застолья между ними возник конфликт на почве ревности, и он сначала избил женщину, а потом задушил ее.

Но самое страшное, это то, что все это происходило на глазах у ребенка. Медики, которые обследовали малыша, рассказали, что физически он в порядке, а вот морально – малыш находится в состоянии глубокого шока, так как был свидетелем убийства матери и осознавал, что отец ее убил.

Также полиция предположила, что мужчина, которого нашли ранее мертвым во дворе, участник застолья и виновник конфликта, который произошел. Скорее всего хозяин дома и его убил.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Николаеве женщина искромсала ножницами младенца.

А также рассказывали о том, что в Винницкой области ребенок обнаружил в доме соседки три трупа.