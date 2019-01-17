В Винницкой области ребенок обнаружил в доме соседки три трупа (видео)

Видео: (YouTube/НТН)

В Винницкой области в селе Махаринцы Козятинского района произошла ужасная трагедия: одновременно погибли три женщины. Есть вероятность, что умерли они в результате отравления угарным газом. Об этом говорится в сюжете программы "Свидетель" на канале "НТН".

"Похоронили вчера всех трех. Это для нас такая трагедия! Это вообще... Еще такого не было", - комментирует ситуацию одна из знакомых погибших женщин.

Скриншот видео: (YouTube/НТН)

Сообщается, что двое соседок решили проведать одинокую пенсионерку, хотели помочь и узнать, как она себя чувствует. Спустя время, дочь одной из женщин начала переживать, что мама долго не возвращается домой.

Тогда девочка решила сама зайти к 73-летней соседке, однако обнаружила там трех женщин без каких-либо признаков жизни. 6-летний ребенок сразу же побежал в амбулаторию.

Сосед выдвигает гипотезу о том, что пожилая женщина могла быть уже мертва по приходу женщин. Однако те полезли спасать и погибли в результате отравления угарным газом.

На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Спасти женщин не удалось. Медики констатировали смерть. Полиция начала расследование по факту инцидента.

Напомним, что во Львове целая семья отравилась угарным газом.

Ранее мы сообщали о том, что отец погибшей киевлянки во время отдыха во Львове, рассказал все обстоятельства трагедии и что стало причиной отравления угарным газом в арендованной квартире.

А также мы писали о том, что в Нежине молодая пара отравилась угарным газом.