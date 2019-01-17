У Вінницькій області дитина виявила у будинку сусідки три трупи (відео)

Відео: (YouTube/НТН)

У Вінницькій області в селі Махаринці Козятинського району сталася жахлива трагедія: одночасно загинули три жінки. Є ймовірність, що вони померли в результаті отруєння чадним газом. Про це йдеться в сюжеті програми "Свідок" на каналі "НТН".

"Поховали вчора всіх трьох. Це для нас така трагедія! Це взагалі... Ще такого не було", - коментує ситуацію один із знайомих загиблих жінок.

Скріншот відео: (YouTube/НТН)

Повідомляється, що двоє сусідок вирішили провідати одиноку пенсіонерку, хотіли допомогти і дізнатися, як вона себе почуває. Через деякий час, дочка однієї з жінок почала переживати, що мама довго не повертається додому.

Тоді дівчинка вирішила сама зайти до 73-річної сусідки, проте виявила там трьох жінок без будь-яких ознак життя. 6-річна дитина відразу ж побігла в амбулаторію.

Сусід висуває гіпотезу про те, що літня жінка могла бути вже мертва по приходу жінок. Однак ті полізли рятувати її та загинули в результаті отруєння чадним газом.

На місце події прибула поліція і швидка допомога. Врятувати жінок так і не вдалося. Медики констатували смерть. Поліція почала розслідування за фактом інциденту.

Нагадаємо, що у Львові ціла родина отруїлася чадним газом.

Раніше ми повідомляли про те, що батько загиблої киянки під час відпочинку у Львові, розповів усі обставини трагедії і що стало причиною отруєння чадним газом в орендованій квартирі.

А також ми писали про те, що у Ніжині молода пара отруїлася чадним газом.