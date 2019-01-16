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Трагическая случайность: в Нежине молодая пара отравилась угарным газом

STYLERПроисшествия    16.01.2019 - 16:51
Трагическая случайность: в Нежине молодая пара отравилась угарным газом
Коллаж РБК-Украина

Их тела нашли в закрытом гараже автокооператива

В городе Нежин Черниговской области 17-летняя девушка и 20-летний парень погибли, отравившись угарным газом в автомобиле. Об этом сообщило издание "Сегодня" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, трагедия случилась на территории гаражного кооперативу "Железнодорожник", расположенного по улице Ващенко.

Тела молодых людей нашли в одном из гаражей с признаками отравления угарным газом в автомобиле ВАЗ-21099. Двигатель автомобиля был включен.

Полиция работает над тем, чтобы установить обстоятельства происшествия. По предварительным данным, это несчастный случай, в котором нет уголовной составляющей.

Напомним, недавно в учебном заведении Канады отравились угарным газом 43 человека - утечка произошла из-за неисправностей отопительной системы.

Также мы сообщали о том, что в Тернопольской области отравились угарным газом в доме культуры шестеро молодых людей.

Кстати, в преддверии Нового года в детском элитном санатории Львовской области заразились инфекцией двенадцать детей.

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