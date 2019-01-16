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Трагічна випадковість: у Ніжині молода пара отруїлася чадним газом

STYLERПодії    16.01.2019 - 16:51
Трагічна випадковість: у Ніжині молода пара отруїлася чадним газом
Колаж РБК-Україна

Їх тіла знайшли у закритому гаражі автокооперативу

В місті Ніжин Чернігівської області 17-річна дівчина і 20-річний хлопець загинули, отруївшись чадним газом в автомобілі. Про це повідомило видання "Сегодня" з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, трагедія сталася на території гаражного "Залізничник", розташованого по вулиці Ващенко.

Тіла молодих людей знайшли в одному з гаражів з ознаками отруєння чадним газом в автомобілі ВАЗ-21099. Двигун автомобіля був включений.

Поліція працює над тим, щоб встановити обставини події. За попередніми даними, це нещасний випадок, в якому немає кримінальної складової.

Нагадаємо, нещодавно в навчальному закладі Канади отруїлися чадним газом 43 людини - витік стався через несправність опалювальної системи.

Також ми повідомляли про те, що в Тернопільській області отруїлися чадним газом в будинку культури шестеро молодих людей.

До речі, напередодні Нового року в дитячому елітному санаторії Львівської області заразилися інфекцією дванадцять дітей.

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