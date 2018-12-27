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"Это просто совпадение": в элитном санатории отравились 12 детей

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 18:56
"Это просто совпадение": в элитном санатории отравились 12 детей
Фото: коллаж РБК-Украина

По поводу инцидента родители малышей вызвали полицию и прокуратуру

Во Львовской области заразились инфекцией двенадцать детей, которые отдыхали в элитном санатории "Три сына и дочка" в Сходнице. У одного из них диагностировали кишечную палочку, сообщает Obozrevatel со ссылкой на жену известного футболиста "Динамо" Олега Гусева Марию. 

По ее словам, администрация гостиницы не принимает по поводу инцидента никаких мер. 

"Ночью стало рвать нашу 4-летнюю дочь. Утром ее вырвало прямо в столовой. И тогда нам другие родители рассказали, что эта история длится тут уже три дня", - рассказала Мария.

Отмечается, что малышей рвет в лифтах, на этажах, в столовой сантория. Есть вероятность, что они могли "подхватить что-то в бассейне".

&quot;Это просто совпадение&quot;: в элитном санатории отравились 12 детейФото: shodnica.com.ua

Также указывается, что заболел даже 6-месячный ребенок, который купался в бассейне для грудничков.

Комнату, где детей рвало, после уборки вновь открыли, и другие малыши продолжают играть с этими игрушками.

Мария Гусева сообщила, что по этому поводу вызвали полицию и прокуратуру, написали заявления и приложили копию анализов. В администрации санатория ей сообщили, что "это просто совпадение".

Кстати, расценки на проживание в санатории довольно высокие - за ночь в стандартном номере просят 3100  гривен с одного человека или 3900 гривен за двоих.

Как сообщалось ранее, в Запорожье сотрудник гипермаркета "Ашан" стирал канцелярским ножом надпись относительно срока годности товара на прилавке. 

Также мы сообщали, что ранее в Киеве врачи из токсикологического отделения "Охматдет" спасли жизнь маленькому мальчику, который отравился только лишь от прикосновения к бледной поганке

Напомним, в воинской части в Василькове в Киевской области в период с 4 по 6 декабря 2018 года отравились 20 человек

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