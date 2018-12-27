"Це просто збіг": в елітному санаторії отруїлися 12 дітей

Фото: колаж РБК-Україна

З приводу інциденту батьки малюків викликали поліцію і прокуратуру

У Львівській області заразилися інфекцією дванадцять дітей, які відпочивали в елітному санаторії "Три сина і донька" в Східниці. В одного з них виявили кишкову паличку, повідомляє Obozrevatel із посиланням на дружину відомого футболіста "Динамо" Олега Гусєва Марію.

За її словами, адміністрація готелю не приймає з приводу інциденту ніяких заходів.

"Вночі почало рвати нашу 4-річну дочку. Вранці її вирвало прямо в їдальні. І тоді нам інші батьки розповіли, що ця історія триває тут уже три дні", - розповіла Марія.

Наголошується, що малюків рве в ліфтах, на поверхах, в їдальні санторі. Є ймовірність, що вони могли "підхопити щось у басейні".

Фото: shodnica.com.ua

Також вказується, що захворіла навіть 6-місячна дитина, яка купалася в басейні для немовлят.

Кімнату, де дітей рвало, після прибирання знову відкрили, і інші малюки продовжують грати з цими іграшками.

Марія Гусєва повідомила, що з цього приводу викликали поліцію і прокуратуру, написали заяви і доклали копію аналізів. В адміністрації санаторію їй повідомили, що "це просто збіг".

до Речі, розцінки на проживання в санаторії досить високі - за ніч у стандартному номері просять 3100 гривень з однієї людини або 3900 гривень за двох.

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Відео: РБК-Україна