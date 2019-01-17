Много пострадавших: во Львове целая семья отравилась угарным газом

Коллаж РБК-Украина

Среди пострадавших оказалось трое несовершеннолетних детей

В центре Львова шесть человек стали жертвами отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Инцидент произошел в центре города, по улице Остроградских, 8, в среду вечером, 16 января. Из шести человек, которые были в квартире и получили отравление – трое детей. У них очень высокая степень отравления. У 15-летней девочки – 70% карбоксигемоглобина, у 4-летнего мальчика – 68%, а сильнее пострадала 7-летняя девочка – у нее 75% карбоксигемоглобина. У взрослых уровень отравления намного ниже.

Всех взрослых и детей доставили в клиническую больницу в состоянии тяжелой и средней степени тяжкости и поместили в барокамеры. Взрослые от госпитализации отказались, но им назначили курс барокамер на ближайшие дни.

Как рассказал заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Федор Остим, дети уже пришли в сознание.

"Дети пришли в сознание. Их состояние средней тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Осим.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и выясняет причину утечки газа.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что отец погибшей киевлянки во время отдыха во Львове, рассказал все обстоятельства трагедии и что стало причиной отравления угарным газом в арендованной квартире.

А также мы писали о том, что в Нежине молодая пара отравилась угарным газом.