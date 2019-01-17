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Багато постраждалих: у Львові ціла родина отруїлася чадним газом

STYLERПодії    17.01.2019 - 08:37
Багато постраждалих: у Львові ціла родина отруїлася чадним газом
Колаж РБК-Україна

Серед постраждалих виявилося троє неповнолітніх дітей

У центрі Львова шість чоловік стали жертвами отруєння чадним газом. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Інцидент стався в центрі міста, по вулиці Остроградских, 8, в середу ввечері, 16 січня. З шести осіб, які були в квартирі і отримали отруєння – троє дітей. У них дуже висока ступінь отруєння. У 15-річної дівчинки – 70% карбоксигемоглобіну, у 4-річного хлопчика – 68%, а сильніше постраждала 7-річна дівчинка – у неї 75% карбоксигемоглобіну. У дорослих рівень отруєння набагато нижче.

Всіх дорослих і дітей доставили до клінічної лікарні у стані тяжкого та середнього ступеня тяжкості і помістили в барокамери. Дорослі від госпіталізації відмовилися, їм призначили курс барокамер на найближчі дні.

Як розповів заступник головного лікаря Львівської міської дитячої лікарні Федір Остим, діти вже прийшли до тями.

"Діти прийшли до тями. Їх стан середньої важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Осим.

На даний момент поліція встановлює всі обставини інциденту і з'ясовує причину витоку газу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що батько загиблої киянки під час відпочинку у Львові, розповів усі обставини трагедії і що стало причиною отруєння чадним газом у орендованій квартирі.

А також ми писали про те, що у Ніжині молода пара отруїлася чадним газом.

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Новини України Львівотруєннягаз
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