"Угорели на отдыхе": отец киевлянки рассказал правду о трагедии во Львове

Коллаж РБК-Украина

Молодые люди не включали печку и не употребляли алкоголь

Отец погибшей киевлянки рассказал подробности о трагедии, которая произошла во Львове, в результате которой погибли двое молодых людей, а еще двое попали в больницу. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Погибшая молодая девушка – Анастасия Ковальчук (Барсук). Ей был всего 21 год. Вместе с ней погиб ее молодой человек – Андрей Рассказчиков. Еще одна пара – Егор и Маша оказались в больнице.

Молодые люди отправились во Львов на четыре дня, чтобы погулять и осмотреть достопримечательности.

"Настенька очень любила этот город. Она бывала во Львове в школе, а года три назад выпросила нас с мамой отпустить ее туда на три дня, просто побродить по его улицам. На этот Новый год поехать во Львов у них не получилось, а тут подвернулась возможность. Сняли двухкомнатную квартиру на Дорошенко, 65. Заплатила деньги за все дни. Как оплатила собственную смерть ", - со слезами рассказал отец Насти.

Фото: Настя Ковальчук (facebook.com/anast.barsuk)

Отец сообщил, что доступ в квартиру он получил только на следующий день после трагедии и опроверг информацию о том, что молодые люди распивали там алкогольные напитки.

"Это неправда! Настя терпеть этого не могла, она даже меня несколько лет назад уговорила бросить курить. А накануне смерти она звонила маме, рассказывала, что они были в кафе. Прислала фото большого блюда", - отметил Александр Ковальчук.

В квартиру в центре города компания заселилась 10 января, а утром 11 января подруга Насти позвонила в скорую и сообщила, что им плохо.

По словам Ковальчука, в квартире он обнаружил старый камин и объяснил, что молодые люди его не включали.

"В квартире я увидел старый камин. Я специально его пощупал, он был полностью холодный. Если бы его топили, он все равно был бы теплым, я строитель и знаю это. В каждой комнате и даже в ванной стояли электрические обогреватели, причем в ванной обогреватель был включен даже 12 января. В стену комнаты, в которой поселились Настя и Андрей, проведена газовая труба, она подключена к газовой горелки. Это все самодельное, горелка стояла на кирпичах в камине. Если они что-то и включали, то это колонку для нагрева воды. Но у камина не было дверей, не было даже задвижки, которая перекрывает поток угарного газа. А вентилятор в ванной комнате вставлен прямо в трубу", - объяснил мужчина.

Первым в ванную пошел Егор, а Маша отказалась. И это спасло им жизнь. Андрей пошел в ванную после Егора, а потом сразу лег спать. А потом туда отправилась Настя, в комнату, которая уже была наполнена угарным дымом. Там ее утром и нашли.

"Ее тело свисало с ванной, руками она схватилась за край - видимо, пыталась выбраться. Уже утром Егор обнаружил ее. Вытащил из ванной и пытался помочь, но было поздно", - сообщил Ковальчук.

Фото: Андрей Рассказчиков (facebook.com/Светлана Рассказчикова)

Андрея обнаружили мертвым в кровати. Скорее всего он надышался угарным газом, потом уснул и умер во сне.

Анастасию Ковальчук похоронили 14 января в Глухове.

"Она с медалью закончила школу. Самостоятельно поступила на бюджет в КПИ. Но через полгода поняла, что не тот факультет выбрала. И на следующий год снова поступила уже на издательское дело и редактирование, училась на 4 курсе. Сама оплачивала обучение, работала в агентствах, занималась PR. 14 января, когда мы ее похоронили, она должна была выйти на работу. Ей стали звонить с работы, но телефон не отвечал. Тогда разыскали номер мамы. И она сказала, что Насти больше нет ", - рассказал отец.

На данный момент оба родителя находятся в больнице – они очень тяжело перенесли потерю единственной дочери.

Квартиру во Львове сдает пожилой дедушка. Он переехал жить к детям, а эту квартиру сдает туристам постоянно. После трагедии он отказался общаться с родителями погибших ребят.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове от отравления угарным газом погибло двое киевлян.

А также рассказывали о том, что соседи предположили, что туристы из Киева погибли из-за того, что включили старую печь.