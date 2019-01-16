"Вчаділи на відпочинку": батько киянки розповів правду про трагедію у Львові

Колаж РБК-Україна

Молоді люди не включали грубку і не вживали алкоголь

Батько загиблої киянки розповів подробиці трагедії, яка сталася у Львові, в результаті якої загинули двоє молодих людей, а ще двоє потрапили до лікарні. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Загинула молода дівчина – Анастасія Ковальчук (Борсук). Їй було всього 21 рік. Разом з нею загинув її молодий чоловік – Андрій Рассказчиков. Ще одна пара – Єгор і Маша опинилися в лікарні.

Молоді люди вирушили до Львова на чотири дні, щоб погуляти і оглянути визначні пам'ятки.

"Настуня дуже любила це місто. Вона бувала у Львові в школі, а роки три тому випросила нас з мамою відпустити її туди на три дні, просто побродити по його вулицях. На цей Новий рік поїхати у Львів у них не вийшло, а тут підвернулася можливість. Зняли двокімнатну квартиру на Дорошенка, 65. Заплатила гроші за всі дні. Як оплатила власну смерть ", - зі сльозами розповів батько Насті.

Фото: Настя Ковальчук (facebook.com/anast.barsuk)

Батько повідомив, що доступ в квартиру він отримав тільки на наступний день після трагедії і спростував інформацію про те, що молоді люди розпивали там алкогольні напої.

"Це неправда! Настя терпіти не могла, вона навіть мене кілька років тому вмовила кинути палити. А напередодні смерті вона дзвонила мамі, розповідала, що вони були в кафе. Надіслала фото великої страви", - зазначив Олександр Ковальчук.

У квартиру в центрі міста компанія заселилася 10 січня, а вранці 11 січня подруга Насті подзвонила в швидку і повідомила, що їм погано.

За словами Ковальчука, в квартирі він виявив старий камін і пояснив, що молоді люди його не включали.

"У квартирі я побачив старий камін. Я спеціально його помацав, він був повністю холодний. Якщо б його топили, він все одно був би теплим, я будівельник і знаю це. В кожній кімнаті і навіть у ванній стояли електричні обігрівачі, причому у ванній обігрівач був включений навіть 12 січня. В стіну кімнати, в якій оселилися Настя і Андрій, проведена газова труба, вона підключена до газового пальника. Це все саморобне, пальник стояла на цеглинах у каміні. Якщо вони щось і включали, то це колонку для нагріву води. Але біля каміна не було дверей, не було навіть засувки, яка перекриває потік чадного газу. А вентилятор у ванній кімнаті вставлений прямо в трубу", - пояснив чоловік.

Першим у ванну пішов Єгор, а Маша відмовилася. І це врятувало їм життя. Андрій пішов у ванну після Єгора, а потім відразу ліг спати. А потім туди вирушила Настя, в кімнату, яка вже була наповнена чадним димом. Там її вранці й знайшли.

"Її тіло звисало з ванної, вона схопилася руками за край - мабуть, намагалася вибратися. Вже вранці Єгор виявив її. Витяг з ванної і намагався допомогти, але було пізно", - повідомив Ковальчук.

Фото: Андрій Оповідачів (facebook.com/Светлана Рассказчикова)

Андрія виявили мертвим у ліжку. Швидше за все він надихався чадним газом, потім заснув і помер уві сні.

Анастасію Ковальчук поховали 14 січня в Глухові.

"Вона з медаллю закінчила школу. Самостійно вступила на бюджет в КПІ. Але через півроку зрозуміла, що не той факультет вибрала. І на наступний рік знову вступила вже на видавничу справа та редагування, вчилася на 4 курсі. Сама оплачувала навчання, працювала в агентствах, займалася PR. 14 січня, коли ми її поховали, вона повинна була вийти на роботу. Їй почали дзвонити з роботи, але телефон не відповідав. Тоді розшукали номер мами. І вона сказала, що Насті більше немає ", - розповів батько.

На даний момент батьки перебувають у лікарні – вони дуже важко перенесли втрату єдиної дочки.

Квартиру у Львові здає літній дідусь. Він переїхав жити до дітей, а цю квартиру здає туристам постійно. Після трагедії він відмовився спілкуватися з батьками загиблих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові від отруєння чадним газом загинуло двоє киян.

А також розповідали про те, що сусіди припустили, що туристи з Києва загинули через те, що включили стару піч.